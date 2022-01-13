Мишустин предупредил, что риски новых волн коронавируса остаются

Ситуация с распространением коронавируса Covid-19 в мире кардинально отличается от прошлогодней, но риски новых волн заболеваемости все еще остаются. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума, передает ТАСС.

«В этом году форум снова пройдет в онлайн-формате. Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней», — добавил Председатель Правительства страны.

Ключевым отличием нынешнего положения дел от предшествующего Мишустин назвал появление вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. «К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% — это несколько миллиардов человек», — отметил он.

Сейчас многие страны вводят дополнительные ограничения из-за нового варианта коронавируса. Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят достаточно оптимистичные прогнозы, так как этот штамм пока не приводит к более тяжелому течению болезни или росту летальных исходов.

Накануне, 12 января, Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.