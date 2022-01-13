Мишустин: Вакцинация от коронавируса помогла снизить давление на экономику

Прививочная кампания позволила снизить давление на экономику, вызванное пандемией коронавируса Covid-19, но не достигнутые результаты оказались неодинаковыми. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума, сообщает ТАСС.

«Вакцинация позволила снизить давление на экономику, хотя не везде и не всегда равномерно. Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ», — констатировал Председатель Правительства России.

Среди спровоцированных пандемией экономических проблем Мишустин отдельно упомянул вызванный избытком ликвидности и низкими процентными ставками разгон инфляции, которая в некоторых государствах достигла многолетних максимумов.

Кроме того, Премьер вспомнил о замедлении процесса глобализации, усилении риторики о поддержке местных производителей и резком обострении борьбы технологическое лидерство. «Под давлением остаются целые отрасли: рынок туристических услуг, транспорт, офлайн-торговля, досуг, развлечения», — добавил он.

XIII Гайдаровский форум «Россия и мир: приоритеты» проводится на базе РАНХиГС и при поддержке Правительства РФ. Он посвящен основным направлениям инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года. Его участников поприветствовал Президент России Владимир Путин.