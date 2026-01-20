news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 20 января 2026 22:30

Мишустин поздравил Шаймиева с днем рождения

Читайте нас в
Телеграм
Мишустин поздравил Шаймиева с днем рождения
Премьер-министр России Михаил Мишустин
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба Раиса РТ.

«Известный государственный и политический деятель, вы внесли значимый вклад в современное развитие Татарстана, завоевали глубокое уважение и признательность жителей республики», – заметил, в частности, в поздравительном адресе Председатель Правительства.

«С вашим именем связаны важнейшие преобразования, реализация многих масштабных проектов в регионе. И сегодня вы преданно служите родному краю. Все, кто вас знает, восхищаются вашей активной общественной и благотворительной деятельностью», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполняется 89 лет. Ему позвонил, чтобы поздравить, Президент РФ Владимир Путин. До этого его лично поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о том, кто еще поздравил Минтимера Шаймиева, читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Путин по телефону поздравил Шаймиева с днем рождения
Путин по телефону поздравил Шаймиева с днем рождения
Минниханов лично поздравил Шаймиева с днем рождения
Шаймиев принимает поздравления с днем рождения
Шаймиев принимает поздравления с днем рождения
«Учитель, Наставник, наш родной «Бабай»: кто поздравил с днем рождения Минтимера Шаймиева
«Учитель, Наставник, наш родной «Бабай»: кто поздравил с днем рождения Минтимера Шаймиева
#Минтимер Шаймиев #Михаил Мишустин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

Рустаму Минниханову вручили звание Почетного строителя России

20 января 2026
В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

В Татарстане стартует конкурс на лучшее зимнее оформление двора

20 января 2026