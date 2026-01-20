Мишустин поздравил Шаймиева с днем рождения

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с днем рождения. Текст поздравительной телеграммы приводит пресс-служба Раиса РТ.

«Известный государственный и политический деятель, вы внесли значимый вклад в современное развитие Татарстана, завоевали глубокое уважение и признательность жителей республики», – заметил, в частности, в поздравительном адресе Председатель Правительства.

«С вашим именем связаны важнейшие преобразования, реализация многих масштабных проектов в регионе. И сегодня вы преданно служите родному краю. Все, кто вас знает, восхищаются вашей активной общественной и благотворительной деятельностью», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполняется 89 лет. Ему позвонил, чтобы поздравить, Президент РФ Владимир Путин. До этого его лично поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о том, кто еще поздравил Минтимера Шаймиева, читайте в материале «Татар-информа».