Политика 20 января 2026 22:16

Путин по телефону поздравил Шаймиева с днем рождения

Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Сегодня вечером Президент России Владимир Путин позвонил Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Во время разговора Владимир Путин заметил, что рад слышать бодрый голос Минтимера Шариповича, и пожелал ему здоровья и всего наилучшего.

Первому Президенту Татарстана сегодня исполняется 89 лет. Ранее его лично поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Подробнее о том, кто еще поздравил Минтимера Шаймиева, читайте в материале «Татар-информа».

