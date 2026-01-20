Шаймиев принимает поздравления с днем рождения

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву исполняется 89 лет. В его адрес поступают многочисленные поздравления от руководителей государства, республики и других регионов страны, представителей общественности, деятелей науки, образования и культуры, жителей России и Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В частности, поздравительные телеграммы поступили от председателей Совета Федерации Валентины Матвиенко и Государственной Думы Вячеслава Володина, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Сергея Глазьева, полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, заместителя министра обороны РФ генерала армии Юнус-Бека Евкурова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Григория Орджоникидзе и других представителей федеральных властей.

Первый Президент Татарстана также получил поздравительное письмо от Раиса РТ Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой.

Кроме того, Государственного Советника республики поздравили Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и иные представители региональных властей.

Поздравительные телеграммы прислали главы Башкортостана Радий Хабиров, Марий Эл Юрий Зайцев, Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Удмуртии Александр Бречалов, Мордовии Артем Здунов, губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Пензенской области Олег Мельниченко, Оренбургской области Евгений Солнцев, Тульской области Дмитрий Миляев, Ульяновской области Алексей Русских, Ленинградской области Александр Дрозденко, Курской области Александр Хинштейн, Волгоградской области Андрей Бочаров, Челябинской области Алексей Текслер и другие руководители субъектов Федерации.

Свои поздравления также направили коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, художественный руководитель-директор Казанского академического русского драматического театра имени В. И. Качалова Александр Славутский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра РТ Александр Сладковский, директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, народный поэт Татарстана Ренат Харис, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла, иные деятели искусств и коллективы учреждений культуры.

К Минтимеру Шаймиеву с теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратились председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль хазрат Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Духовного собрания мусульман России Албир хазрат Крганов.

К поздравлениям также присоединились руководители крупных предприятий и организаций, в том числе генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, генеральный директор АО «ПО «Завод имени Серго (POZIS) Радик Хасанов.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать, отметили в пресс-службе.