«Учитель, Наставник, наш родной «Бабай»: кто поздравил с днем рождения Минтимера Шаймиева

Сегодня, в день своего 89-летия, первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев принимает многочисленные поздравления от руководителей страны и субъектов РФ, представителей науки, культуры, образования. Что они говорят об имениннике – в материале «Татар-информа».





Государственному Советнику РТ Минтимеру Шариповичу Шаймиеву исполнилось 89 лет

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Путин рад был слышать бодрый голос Минтимера Шариповича

Сегодня вечером Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Государственному Советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву и поздравил его с днем рождения. Во время разговора Владимир Путин отметил, что рад слышать бодрый голос Минтимера Шариповича и пожелал ему здоровья и всего наилучшего, сообщила пресс-служба Раиса Республики Татарстан.

С днем рождения Шаймиева поздравил также Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Известный государственный и политический деятель, Вы внесли значимый вклад в современное развитие Татарстана, завоевали глубокое уважение и признательность жителей республики.

С Вашим именем связаны важнейшие преобразования, реализация многих масштабных проектов в регионе. И сегодня Вы преданно служите родному краю. Все, кто Вас знает, восхищаются Вашей активной общественной и благотворительной деятельностью», – говорится в телеграмме Премьер-министра Российской Федерации.

«Человек-эпоха, чье имя стало синонимом мудрости и стратегического мышления»

Одним из первых первого Президента республики, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева сегодня поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов, опубликовав сообщение в своих каналах в MAX и Telegram.

Он отметил выдающиеся личные качества Шаймиева, подчеркнув его мудрость, богатый жизненный и управленческий опыт, а также искреннюю и безграничную любовь к Татарстану. По словам Раиса республики, эти качества являются поистине бесценным наследием, а сам Минтимер Шаймиев остается примером для многих поколений.

«Сегодня особенный день – день рождения нашего дорогого Минтимера Шариповича Шаймиева. Человек-эпоха, первый Президент Татарстана, чье имя стало синонимом мудрости и стратегического мышления. Здоровья Вам и долгих лет активной жизни!» – пожелал Минниханов.

Он призвал подписчиков присоединиться к поздравлениям – они оставили под постами сотни лайков и комментариев.

Минниханов и лично поздравил Минтимера Шаймиева с днем рождения.

Видео, где Шаймиев и Минниханов тепло приветствуют друг друга, выложила в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова. «Есть такая традиция», – подписала она видео.

«Минтимер Шарипович был и остается мудрым учителем»

Поздравил Минтимера Шаймиева вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он отметил, что Минтимер Шарипович – Герой Труда России, человек, обладающий большим авторитетом и заслуженным уважением. По его словам, становление Татарстана как передового, динамично развивающегося региона страны неразрывно связано с его именем.

«Лично для меня Минтимер Шарипович был и остается мудрым учителем, опытным наставником и личным примером во многих сферах жизни. Для меня большая честь, что именно под его руководством прошла часть моего профессионального пути. Желаю Минтимеру Шаймиеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и дальнейших успехов!» – написал он в своем телеграм-канале.

«Политик федерального и мирового масштаба»

Рано утром поздравил первого Президента Татарстана с днем рождения Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Он назвал Шаймиева политиком федерального и мирового масштаба, заложившим основы межнационального мира и согласия, общественной стабильности и социально-экономического развития современного Татарстана – опорного региона Российской Федерации.

Спикер парламента подчеркнул, что достижения Татарстана были бы невозможны без Минтимера Шаймиева. Мухаметшин отметил, что именно Шаймиев сумел объединить многонациональный народ республики, задать республике современные векторы развития и стать «личностью в истории», без которой история могла бы пойти по другому пути.

«Огромное значение имеет и то внимание, которое Минтимер Шарипович уделяет историко-культурному возрождению Татарстана», – обратил внимание Председатель Госсовета РТ.

По его инициативе восстановлены религиозные, исторические и архитектурные памятники, а также построены современные образовательные комплексы – остров-град Свияжск и Болгар, собор Казанской иконы Божией Матери и сеть полилингвальных школ.

«Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Искренне желаю Вам, своему Учителю и наставнику, человеку, который привел меня в большую политику, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Татарстана!» – заключил Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матвиенко, Володин, Набиуллина направили телеграммы

Поздравительные телеграммы Шаймиев получил от председателей Совета Федерации Валентины Матвиенко и Государственной Думы Вячеслава Володина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу, государственного секретаря Союзного государства России и Беларуси Сергея Глазьева, полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, заместителя министра обороны РФ генерала армии Юнус-Бека Евкурова, председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Григория Орджоникидзе и других представителей федеральных властей.

Государственного Советника республики поздравили Премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и иные представители региональных властей.

Поздравительные телеграммы прислали главы Башкортостана Радий Хабиров, Марий Эл Юрий Зайцев, Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Удмуртии Александр Бречалов, Мордовии Артем Здунов; губернаторы Пермского края Дмитрий Махонин, Пензенской области Олег Мельниченко, Оренбургской области Евгений Солнцев, Тульской области Дмитрий Миляев, Ульяновской области Алексей Русских, Ленинградской области Александр Дрозденко, Курской области Александр Хинштейн, Волгоградской области Андрей Бочаров, Челябинской области Алексей Текслер и другие руководители субъектов Федерации.

Фотография с выставки «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», 2022 г.

Свои поздравления также направили коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, художественный руководитель – директор Казанского академического русского драматического театра имени В. И. Качалова Александр Славутский, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра РТ Александр Сладковский, директор Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, народный поэт Татарстана Ренат Харис, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдулла и другие деятели искусств и коллективы учреждений культуры.

К Минтимеру Шаймиеву с теплыми поздравлениями и наилучшими пожеланиями обратились председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль хазрат Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, глава Духовного собрания мусульман России Албир хазрат Крганов.

К поздравлениям также присоединились руководители крупных предприятий и организаций, в том числе генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов, генеральный директор АО «ПО «Завод имени Серго» (POZIS) Радик Хасанов.

Как отметила пресс-служба Раиса РТ, поздравительные телеграммы продолжают поступать.

Фотография с выставки «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», 2022 г.

«Человек большого государственного ума и чуткого сердца»

Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов подчеркнул: «Вы для всех нас – Уважаемый Первый Президент, патриарх татарстанской политики, человек большого государственного ума и чуткого сердца. Ваши слова и поступки всегда были и остаются примером достоинства, чести и дальновидности».

Он отметил, что Шаймиев сыграл такую огромную созидательную роль в истории Татарстана, которую невозможно переоценить.

«Вашей мудростью, прозорливостью, самообладанием и умением принимать оптимальные управленческие решения можно только восхищаться», – написал он в телеграм-канале.

Член Общественной палаты РФ, советник председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Ольга Павлова отметила, что первый Президент Республики Татарстан внес огромный вклад в развитие равноправных отношений региона с федеральным центром.

«Минтимер Шарипович создал фундамент равноправных отношений региона с федеральным центром. При его личном участии было решено много судьбоносных вопросов, касающихся не только Татарстана, но и Российской Федерации в целом», – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» общественница.

«Его подход и приверженность принципам межкультурного диалога, умение слушать и решать проблемы, опора на национальные традиции и сохранение языков помогают избежать чуждых влияний и конфликтов. По его инициативе был сформирован состав Общественной палаты РТ, и Шаймиев выступил на первом его заседании», – отметила Павлова.

Фотография с выставки «Минтимер Шаймиев. Мгновения. Годы. Эпоха», 2022 г.

«Мудрый руководитель и дальновидный стратег»

Поздравили Шаймиева главы районов. В частности, глава Нижнекамского района Радмир Беляев заявил, что имя Минтимера Шариповича навсегда вписано в историю нашей республики.

«Это человек эпохи, мудрый руководитель и дальновидный стратег, для которого служение родному Татарстану стало делом всей жизни. Для нас он не только выдающийся государственный деятель, но и Учитель, Наставник, наш родной «Бабай», – написал он в телеграм-канале

Он напомнил, что благодаря инициативам Шаймиева и личному участию сохраняется и возрождается уникальное историко-культурное наследие Татарстана, развиваются полилингвальные образовательные проекты. В частности, в Нижнекамске открылся полилингвальный комплекс «Адымнар-Нижнекамск».

«Трудовая биография Минтимера Шариповича пронизана любовью к родной земле и ее жителям. С его именем связано возрождение национальных и культурных ценностей: засияла историческая жемчужина Татарстана – остров-град Свияжск Зеленодольского района, местом света и добра стал великий Болгар», – отметил в поздравлении глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Минтимер Шарипович Шаймиев – человек, который абсолютно точно вписал свое имя в историю нашей страны. Лидер, который заложил фундамент для успешного развития Татарстана. Его мудрости хватило на то, чтобы, с одной стороны, наша республика сохранила свою идентичность, а с другой – стала надежным партнером для федерального центра, опорным регионом, который задавал и задает тренды», – подчеркнул глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.