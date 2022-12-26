Мишустин поучаствовал в новогодней акции «Елка желаний»

Председатель Правительства России Михаил Мишустин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он пообещал исполнить новогоднюю мечту 10-летнего Рамина Павленко, захотевшего получить набор для настольного тенниса. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Сняв с елки шар с желанием мальчика, Премьер-министр признался, что в детстве у него было точно такое же желание. «Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. Обязательно мы тебе поможем, и твое желание исполнится!» — сказал он.

Акция «Елка желаний» проводится уже пятый год по инициативе Президента России Владимира Путина. Благодаря этой инициативе дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из малообеспеченных семей и дети-сироты получили возможность осуществить свои самые сокровенные мечты. Сам российский лидер в этом году уже принял участие в акции.

Присоединился к акции и Президент РТ Рустам Минниханов. 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шарика.