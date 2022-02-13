Мишустин одобрил выделение 400 млн рублей на изучение генома «омикрона»

В России будет выделено 400,4 млн рублей на работы по секвенированию (генетическому анализу) нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Средства из резервного фонда Правительства получат подведомственные учреждения Роспотребнадзора. Деньги пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот «омикрона».

Эта мера позволит исследовать не менее 57,2 тыс. проб. О выделении средств Мишустин ранее рассказал на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением Covid-19. По его словам, исследования необходимы, чтобы «вести эффективный мониторинг изменения ситуации».

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.