Мировые рекорды и спасение жизней: в Казани наградили «Героев нашего времени»

Героев современности, совершающих подвиги и проявляющих героизм в мирной жизни и на фронте, чествовали сегодня в культурном центр «Сайдаш». Здесь состоялась церемония награждения победителей Республиканской Премии «Герои Нашего Времени. Герои поколения Z».

Среди победителей – дети, которые устанавливают мировые рекорды, спасают человеческие жизни и проявляют невероятные интеллектуальные способности. Награждали также взрослых: участников СВО, волонтеров, врачей и сотрудников МВД, отличившихся поступками.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Премия «Герои Нашего Времени» проводится с 2013 года. За это время было подано 1500 заявок, вручено 213 нагрудных знаков, в том числе нагрудных знаков «Герой Нашего Времени» 162 татарстанцам, нагрудных знаков «Юный Герой» 51 юному жителю республики.

На премии отмечают тех, кто спасал человеческие жизни, занимался благотворительностью, сделал вклад в развитие разных отраслей, успехи в учебе и общественной деятельности.

Перед торжественной церемонией награждения состоялся форум маленьких героев. Участие в нем приняли дети, которые номинированы на премию. Для них подготовили специальную программу, в которую вошел военно-исторический квест по мотивам истории Древней Руси, с эпическими персонажами и реальными историческими деятелями, такими как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Царица Сююмбике, Кул Шариф и другие.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На торжественной церемонии награждения выступили артисты, исполнившие песни и танцевальные номера. Слова благодарности со сцены произнесли депутаты, общественные деятели и руководители различных ведомств.

«В 2016 годы мы впервые запустили этот проект в республиканском формате. Я не мог и мечтать о большем, зная, что дело, которое мы начинали, живет и развивается. Теперь и номинаций становится больше, становится больше наших героев, наших примеров», – обратился к собравшимся председатель совета Казанского местного отделения «Движение первых» РТ Динар Бариев.

«Партия “Единая России” и “Молодая Гвардия” уделяют этому проекту достаточно серьезное внимание. Мы живем в такое время, когда большое количество наших соотечественников находятся на передовой, защищая нашу Родину. Они вернутся с Победой и безусловно, мы будем чествовать их. Сегодня мы чествуем тех ребят, которые в мирной жизни совершают героические поступки», - сказал председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Номинация премии «Юный Герой» предусмотрена для ребят до 17 лет, совершивших героические поступки. Один из ярких номинантов – 15-летний Ибрагим Ахмадуллин. Юноша изобрел новый танк четвертого поколения Т-24 «Ибрагим». Этой разработкой заинтересовались даже военные специалисты. Юный инженер презентовал свой проект танка на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

«Сегодня во время форума мы встретились с Анной Кузнецовой, я рассказал ей о своем проекте, о планах его развития. Она была очень удивлена. Надеюсь, получится совершенствовать свои знания, я продолжаю изучать танки. Очень приятно, что меня оценили организаторы премии, это вдохновляет на новые победы, тем более, что у нее название такое “Герои нашего времени”», – рассказал Ибрагим.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Самой юной из награжденных сегодня стала Зара Иванова, которая в свои пять лет четыре раза установила мировой рекорд, а сейчас идет процесс регистрации пятого рекорда девочки. Она - самая юная сноубордистка, которая освоила прыжки с трамплина и сложные повороты. Покорила спортсменка и склоны Эльбруса. В прошлом году она попала в Международную книгу рекордов InterRecord, как самая юная вейкбордистка мира. В два года, она еще не умела говорить, но уже стояла на балансборде, рассказал папа вундеркинда Дмитрий Иванов.

«Наш новый рекорд, который сейчас регистрируется, Зара совершила на водной доске, который называется вейкборд. Ей нужно было сделать прыжок из воды, этот трюк называется “рейли”. До этого рекорд побила семилетняя японка, а мы сделали его в пять лет. Этот трюк – мечта всех вейкбордистов, он очень сложный, кто-то добивается его исполнения пять лет, поэтому когда Зара его исполнила, для всех это был большой шок», – рассказала папа спортсменки.

Дмитрий – детский тренер и занимается не только со своей дочкой, но и с другими малышами.

«Дети, как правило хотят, чтобы им все давалось легко и быстро. Но так не бывает. Если у детей что-то не получается, они начинают капризничать и этот момент нужно перебороть, настоять на своем и потом, когда у них уже все получается, они невероятно счастливы. Дочка в первую очередь видит во мне папу, а не тренера, поэтому нам сложнее, чем другим детям, но мы справляемся», – отметил он.

В номинации «Герой Нашего Времени» призы вручили уже взрослым, проявившим героизм.

Среди номинантов заведующий отделением кардиохирургии №1 МКДЦ Артур Закирьянов, руководитель военного госпиталя при РКБ, Михаил Бурмистров, хирург отделения торакальной хирургии № 2 РКБ Константин Шкляев и заведующий отделением анестезиологии и реанимации 1 ГАУЗ МКДЦ Артем Царьков – они удалили осколок снаряда размером 4 на 7 мм из сердца 26-летнего бойца СВО.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Врач-травматолог городской клинической больницы №7 Казани Марат Хакимов рассказал, что сегодня его отметили за спасение пациентки, которая едва не погибла. Бригада врачей смогла буквально по кусочкам собрать тело девушки после серьезной аварии – им удалось сделать буквально невозможное.

«Доставили пациентку с переломами и тяжелыми травмами после аварии на трассе М7. Она поступила к нам в крайне тяжелом состоянии. Мы со многими специалистами ее осмотрели. Я, как ее лечащий врач, оперировал ее. Нам удалось сохранить ее стопу, были тяжелые открытые переломы. Изначально мы планировали не сохранять ее пальцы, но в итоге мы не только сохранили пальцы, но и подняли ее на ноги. Мне удалось ее реабилитировать, под моим контролем она сделала первые шаги. Обошлось даже без инвалидности», – поделился врач.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В номинации «Крепкая семья» наградили семьи, ставшие образцом для подражания и вдохновляющие окружающих. Владимир и Лилия Пушкаревы – родители двух родных и трех приемных детей.

Восемь лет назад они спасли трех малышей, от которых отказались родители. Сейчас им 9, 11 и 12 лет. Глава семейства, Владимир, член «Союза отцов» республики, помогает другим папам в вопросах опеки.

«Мы постоянно занимаемся продвижением традиционных семейных ценностей. Также я занимаюсь приемным родительством, объясняю, как этому учиться. С 2019 года я встречаюсь с кандидатами, которые хотят взять детей, провожу уроки, рассказываю на своем примере, что их ожидает», – рассказал Владимир Пушкарев.

6 ноября в семье случилось несчастье – сгорел их дом. Но никто из Пушкаревых даже не думает отчаиваться.

«Важно сохранить семью. Самое ценное – это семья. Теперь мы это знаем на своем живом примере. У нас сгорело все и осталась только семья и это самое ценное, все остальное приобретается со временем, а любовь она вечна», – добавил он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Также сегодня отметили организации, районы Татарстана и волонтеров, которые регулярно помогают жителям и военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции.

Наградили и участников СВО. Марта Макарова успевает учиться и служить в должности разведчика. За ее хрупкими плечами несколько командировок в зону боевых действий. Она с гордостью носит медали «За отвагу» и «За взятие Бахмута». А не так давно она вошла в координационный совет Ассоциации ветеранов СВО в Татарстане.