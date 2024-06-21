«Умереть мог в любой момент»: впервые в РФ медики Казани достали осколок из сердца бойца

Казанец с позывным Крашер ушел служить в зону СВО в феврале 2023 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все, что летает, – все мое»

Казанец с позывным Крашер ушел служить в зону СВО в феврале 2023 года. Сначала подписал контракт с ЧВК – их сборный пункт был ближе всего к его дому, потом перезаключил его с Минобороны России, был оператором БПЛА. Про то, чем занимался на передовой, говорит: «Все, что летает, – все мое».

«Когда все началось, я не мог оставаться вне информационного пространства и начал погружаться в конфликт. Изучив для себя конфликт с разных сторон, я принял решение, что хочу защищать мирный народ Донбасса, что мое место – там. Проведя еще какое-то время на гражданке, занимаясь своей работой экономиста, с которой никаких проблем не было, я решил поменять свою сферу деятельности, потому что душой я был все равно там, а телом находился здесь – это был диссонанс личности», – рассказал 26-летний парень.

По словам бойца, как только оказался в зоне СВО, понял, что он именно там, где должен быть, – впервые за долгое время почувствовал себя спокойно.

Его позывной возник еще в мирной жизни, Крашером его назвали друзья.

«Это из-за того, что что бы я ни брал в руки, все ломается – крушу, получается. А еще это производное от Кроша из “Смешариков”», – рассказал боец.

Ранение парень получил еще в марте, выполняя боевую задачу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Помогал раненому товарищу, вдруг увидел, что из моего плеча фонтанчик крови»

Ранение парень получил еще в марте, выполняя боевую задачу. Работали всю ночь, по всей видимости, враг вычислил их местоположение по радиосигналу и прямой наводкой ударил по ним кассетным боеприпасом.

Ранило двоих из группы – Крашера и его товарища.

«Не сразу понял, что получил ранение. Поначалу показалось, что оторвало руку, боль была в левой руке очень сильная. В совокупности с контузией первые несколько секунд вообще не было понимания, что произошло. Когда понял, что рука на месте, – услышал, что кричит товарищ: “Пацаны, я – триста”. Я побежал к нему и начал оказывать первую помощь, увидел, что ранение пришлось в нижнюю конечность, начал его жгутовать, оттащили его в сторону. И когда жгутовал его, понял, что со мной что-то не в порядке, одежда была насквозь мокрая и очень теплая», – вспоминает Крашер.

Боец начал искать, где рана, и в тот момент обнаружил, что из плеча «фонтанчиком бьет кровь». Он сказал своим товарищам, что тоже ранен. Бойцы были еще совсем зеленые – на СВО недавно, и Крашер сам инструктировал их, объяснял, как и чем залить рану. Сказал им, что нужно вызывать эвакуационную группу.

Понимая, что их сигнал, скорее всего, перехватывают, бойцы по связи назвали неправильные координаты – через минуту в то место прилетел снаряд. За эвакуационной группой один из бойцов отправился пешком.

Михаил Бурмистров объяснил, что осколок в РКБ нашли случайно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Осколок дошел от ключицы до сердца, ничего не повредив

Спустя 3,5-4 часа раненые были в госпитале. Медики начали бороться за их жизни. До того как оказаться в Казани, Крашер прошел четыре госпиталя, везде оказывали помощь на своем уровне.

«Ничего не болело, через две-три недели я вообще ничего не чувствовал, никаких болевых ощущений. Начал тренироваться, купил мотоцикл. Меня все спрашивали, есть ли болевые ощущения, снижены ли физические показатели. А я, наоборот, дыхание научился задерживать на большее количество времени. Думал, осколок в легком, переживал, начал их разрабатывать», – рассказал Крашер.

Заместитель главного врача РКБ по медицинской части, начальник военного госпиталя на базе клиники Михаил Бурмистров объяснил, что осколок в РКБ нашли случайно. Главной целью медиков в предыдущих госпиталях было спасти пациента.

«Там не до поиска случайных находок. Мы являемся пятым этапом – специализированной тыловой базой фронта. Наша задача – долечивание и возврат в строй, поэтому у нас есть время не торопясь, спокойно дообследовать пациента. И у нас есть алгоритм: как только раненый поступает к нам в госпиталь, мы его с ног до головы прокатываем через компьютерную томографию. У каждого второго-третьего обнаруживаем случайные находки – осколки», – объяснил врач.

Так произошло и с Крашером. Совершенно случайно медики увидели, что осколок находится в районе грудной клетки, подозрительно близко к сердцу.

Врачи извлекли осколок размером 4 на 7 миллиметра с острыми краями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если говорить о характере ранения, это действительно уникальный случай. Осколок вошел в тело пациента под ключицей, видимо, сверху вниз, прошел через всю грудную клетку, чудом не задев аорту, крупные сосуды, легкое, пробил перикард – это сердечная сумка – и вошел в сердечную мышцу – миокард и застрял там. Почему пациент не истек кровью, для нас остается загадкой. Если предположить гипотетически, траектория осколка была такова, что он шел на излете, когда он летит на большой скорости, он разогревается, и, видимо, по принципу сварки, в сердечной мышце произошел разогрев – все закипело, и поэтому герой не умер от кровотечения в момент самого ранения», – предположил начальник военного госпиталя при РКБ Татарстана.

Крашер вспоминает, что медики говорили ему: «Есть те, кто в рубашке родился, а ты – в бронежилете».

«Осколок мог убить парня в любую минуту»

По снимкам рентгена и КТ понять, в какой именно области находится осколок, было невозможно. Тогда медики РКБ обратились к коллегам из МКДЦ. Кардиохирурги приехали в военный госпиталь, провели свои исследования.

По снимкам рентгена и КТ понять, в какой именно области находится осколок, было невозможно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По исследованиям, мы приблизительно подтвердили локализацию осколка: либо это сердечная сумка – перикард, либо это стенка правого желудочка, либо это правая плевральная полость – где находится правое легкое», – объяснил заведующий первой кардиохирургией МКДЦ Артур Закирьянов.

Врачи двух клиник решили оперировать Крашера вместе в стенах Межрегионального клинико-диагностического центра. В течение пяти суток в другой больнице бойца готовили к операции.

В операционной были две бригады. Торакальные хирурги РКБ – на тот случай, если осколок все-таки в легком, и кардиохирурги МКДЦ – если придется работать с сердцем. И, конечно же, анестезиологи-реаниматологи.

Однако произошло то, чего никто не ожидал. Хирурги открыли грудную клетку молодого человека, и в легком осколка не оказалось. Медики начали осматривать сердце, но и в перикарде осколка тоже не было. Тогда кардиохирурги вскрыли полость сердечной сумки. А потом использовали ноу-хау торакальных хирургов из РКБ – приблизили магнит к сердечной мышце, и он подтянул к себе металлический осколок – медики точно определили, где он находится.

«Нами было принято единственное верное решение в этой ситуации, учитывая, что риски кровотечения и нарушения ритма были очень высокие. Мы подключили аппарат искусственного кровообращения. Максимально разгрузили правые и левые отделы сердца и выполнили разрез в проекции правого желудочка, где в толще находился осколок. Разрез был длиной в полсантиметра, мы извлекли осколок размером 4 на 7 миллиметра с острыми краями и ушили отверстие», – объяснил кардиохирург.

Аппарат заменял кровообращение бойца чуть меньше часа, вся операция шла почти четыре часа.

Михаил Бурмистров рассказал, что в книгах по военно-полевой хирургии осколки размером больше одного сантиметра необходимо удалять, даже если они не беспокоят, а те, что лежат возле крупных сосудов, надо удалять в любом случае, вне зависимости от их размера.

«Казалось бы, осколок небольшой, всего лишь 4 на 7 миллиметров. Но дело в том, что края этого осколка были очень острыми – в момент физической нагрузки у нас возникает учащение сокращений сердца, острые края осколка в такие моменты могли надорвать стенку или разорвать ее. Это закончилось бы все кровотечением и летальным исходом», – объяснил Артур Закирьянов.

Михаил Бурмистров добавил, что в таком случае пациент не успел бы даже ничего сказать. По словам начальника госпиталя, медики изучили научную литературу и нашли буквально два-три аналогичных случая, но там осколки находились в полости сердца, а вот случаи удаления из сердечной мышцы до сих пор описаны не были.

Сейчас Крашер очень ждет выписки, несмотря на сложнейшую операцию, говорит, что чувствует себя на все сто процентов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Душой – там, а телом – здесь»

Сейчас Крашер очень ждет выписки, несмотря на сложнейшую операцию, говорит, что чувствует себя на все сто процентов.

«Врачей очень хочется поблагодарить, они свою работу делают действительно хорошо», – подчеркнул мужчина.

Сложнейшую операцию провели две недели назад, но Крашер уже вовсю бегает по палате. По его словам, никакого дискомфорта он не испытывает. Пациента в нем выдает лишь корсет под футболкой, на который парень прикрепил шеврон с названием объединения военных, в которое он входит.

«Я жду результатов врачебной военной комиссии, они мне должны присвоить какую-то степень годности. И в любом случае после восстановительного отдыха, какой будет назначен, планирую вернуться в подразделение к своим ребятам, продолжать работать. Со слов врачей, я понял, что в ближайшие полгода-год я не боец, потому что восстанавливаться придется», – отметил парень.

Крашер подчеркнул: душой он все равно там, а телом – здесь.

Крашера навещают друзья, он на связи с сослуживцами, признается, что в госпитале пациентов обеспечивают всем, пожалуй, не хватает лишь дружеского общения.

В Татарстане бойцам СВО – мобилизованным и контрактникам – во всех профильных медицинских учреждениях оказывается любая необходимая медицинская помощь – от хирургической до психологической.