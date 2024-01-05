«Он будет гораздо лучше западных»: как девятиклассник из Казани спроектировал боевой танк

Ибрагиму Ахмадуллину всего 15 лет, но он уже спроектировал настоящий боевой танк

Фото: из личного архива семьи Ахмадуллиных

«В первом классе он уже знал, что такое трансмиссия и дизельный двигатель»

Ибрагиму Ахмадуллину всего 15 лет, но он уже спроектировал настоящий боевой танк. Наверняка те, кто слышат об этом, воспринимают это как детскую фантазию. Но это не так. Проект Ибрагима оценили в танковом училище и теперь там он всегда желанный гость. Парень консультируется с военными инженерами и танкистами и очень надеется, что его разработку вскоре воплотят в жизнь.

Ибрагим с малых лет интересуется техникой. Все началось с того, что в четыре года его отдали в кружок радиотехники. Мальчик настолько загорелся идеей, что сейчас делает успехи наравне со взрослыми специалистами.

Живет Ибрагим в Куюках, в доме, который построил его папа – строитель-инженер Айрат Ахмадуллин. Для беседы они пригласили нас к себе в гости. Всего в семье пятеро детей – двое сыновей и три дочки. Мама по образованию учитель химии и биологии, сейчас занимается воспитанием детей и ведет хозяйство в доме. Печет вкусный домашний хлеб – по 30 буханок в день. В первую очередь для свой семьи, а остальное по заказу односельчан. Дома у Ахмадуллиных царит идиллия: мама занимается хозяйством, папа строит дома, дети занимаются карате. В Казань семья переехала пять лет назад из Нижневартовска.

«Там я занимался в детско-юношеском творческом центре. После переезда сюда некоторое время ничем не занимался, а как началась СВО, я углубился в танки. Я в целом занимаюсь техникой, но именно сейчас – танками. Это пошло где-то с пятого класса – я играл в компьютерную игру, потом стал изучать историю, танкостроение, перешел к современным танкам», – рассказывает Ибрагим.

По словам папы, Ибрагим не просто увлекался техникой, посещал кружок и изучал теорию – летом в деревне у дедушки он полностью изучил устройство трактора.

Дома у Ахмадуллиных царит идиллия: мама занимается хозяйством, папа строит дома, дети занимаются карате Фото: из личного архива семьи Ахмадуллиных

«В первом классе он уже знал, что такое трансмиссия, что такое дизельный двигатель и вообще какие двигатели бывают. Это все ему рассказывали и я, и его дедушка. А еще дом, в котором мы живем, помогал строить Ибрагим. Ему было 12 лет, и мы вдвоем за три месяца его построили. Нанимали только каменщиков, остальное своими силами», – рассказал Айрат Ахмадуллин.

А некоторое время назад Ибрагим сам разработал проект частного дома, а отец взял в работу. Скоро дом достроят, и юноша увидит результат своего труда.

«Если сын чем-то заинтересуется, он начинает изучать это. Читает, смотрит видео. Например, что касается танков, он самостоятельно все изучил», – рассказывает папа юного изобретателя.

Некоторое время назад Ибрагим сам разработал проект частного дома, а отец взял в работу. Скоро дом достроят, и юноша увидит результат своего труда Фото: из личного архива семьи Ахмадуллиных

«С беспилотников бьют туда, где танки меньше защищены»

Ибрагим рассказал, что внимательно наблюдает за развитием ситуации на специальной военной операции. В какой-то момент ему стало интересно погрузиться в изучение военной техники.

«В наших танках я увидел проблемы, которые проявились на СВО. Поменялась тактика боя, и теперь чаще бьют с беспилотников, по крыше, с бортов, то есть туда, где танки меньше защищены. И я решил, что этой проблемой нужно заниматься. Сейчас только-только начали появляться первые решения этой проблемы, с некоторыми из них я не согласен. Например, я считаю, что козырек выдает танк, можно было бы просто усилить крышу, а не ставить козырек, это чисто мое мнение», – говорит Ибрагим.

Раньше танк шел против танка, поэтому защиту ставили со лба. Сейчас все изменилось: против танка сражается пехота, РПГ, дроны, которые бьют танки с крыши, объясняет он. По словам Ибрагима, у отечественных танков есть минусы, но у зарубежных минусов намного больше.

«У “Абрамсов” есть минусы в бронировании. У наших танков бронирование крыши 40 миллиметров плюс динамическая защита, а у них всего лишь 15 миллиметров. То есть они намного легче бьются дронами. У “Абрамса” самый большой показатель удельного давления на грунт – 1,54 килограмма на квадратный сантиметр. Допустим, если сравнить с нашим Т-90М, у него – 900 граммов на квадратный сантиметр. Также “Абрамс” очень прожорливый, он потребляет очень много топлива в сравнении с нашими танками. Это значит, что в зоне СВО, учитывая особенность грунта, он просто увязнет. Я даже не представляю, как они будут там их спасать, потому что в этих условиях они становятся очень уязвимыми. Единственное спасение – дождаться зимы, тогда этот танк хоть как-то сможет себя проявить», – рассказывает Ибрагим.

Ибрагим рассказал, что внимательно наблюдает за развитием ситуации на специальной военной операции. В какой-то момент ему стало интересно погрузиться в изучение военной техники Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Ибрагим внимательно изучает все танки, которые поступают на СВО с Запада.

«Я бы никогда не сказал, что “Челленджер-2” самый лучший танк НАТО, потому что у него достаточно минусов, причем очень серьезных. У “Леопарда-2” одна из самых мощных башен, при этом тоже достаточно много минусов. Считается, что у него одно из самых мощных орудий – Rh-120 фирмы Rheinmetall, у него огромная дульная энергия», – говорит юный техник.

Между тем лучшим зарубежным танком Ибрагим называет «Абрамс», говорит, что в сравнении с другими танками, у него меньше всего минусов.

«Сейчас готовится новое поколение танков и у нас, и у НАТО. В Германии разрабатывается KF51 “Пантера“. У него будет больше бронирования, он уже подстроился под новую тактику боя, у него усилили борта, а также крышу. В Америке выходит новый “Абрамс Икс”. Это что-то вроде нашей “Арматы”. И в Южной Корее уже давно используют танк К2 “Черная пантера”. Его считают одним из лучших современных танков мира, он собрал в себе все лучшие характеристики боевой машины», – объясняет Ибрагим.

Среди российских танков юноша отмечает Т90М. По словам Ибрагима, он стал лучшим перерождением Т90 и лучшим российским танком. Говорит, что если он встретится на поле боя с «Абрамсом», то определенно одержит победу.

«Я старался разработать его так, чтобы ничего нового не создавать для его сборки»

Танк, который спроектировал Ибрагим, должен получиться лучше всех вышеперечисленных.

«Когда в бой пойду KF51 и “Абрамс Икс”, у нашей “Арматы” появятся проблемы, потому что этот танк разрабатывался до появления новой тактики боя. И какой бы хорошей не была эта модель, она будет уступать KF51 и “Абрамс Икс”, потому что они были адаптированы под современные условия. Свою модель танка я разрабатывал с учетом всего этого. При этом собрать его можно, не используя зарубежных элементов. Прицелы, вся электроника, приборы наблюдения, органы управления – это все есть у нас. Я старался разработать его так, чтобы ничего нового не создавать для его сборки», – поделился Ибрагим.

В его танке продумана защита экипажа, танк не смогут пробить дроны, он усилил бортовую проекцию и продумал процесс десанта бойцов, чтобы эвакуировать раненых.

«Стоимость этого танка как у Т90М – 4,5 млн долларов. Я считаю, что мы вполне могли бы пустить его в серийное производство», – говорит Ибрагим.

Сейчас Ибрагим уже готовит патент на свой проект и надеется, что вскоре его танк появится на СВО. Ни на какие конкурсы пока свою разработку он не отправлял.

С проектом Ибрагим и его папа отправились в КФУ, чтобы проконсультироваться и получить оценку, но там сообщили, что таких специалистов у них нет, и посоветовали обратиться в танковое училище.

«В танковом училище нас очень хорошо приняли, они дали высокую оценку танку Ибрагима. Сначала они думали, что увидят какой-то детский рисунок, но когда поняли, что сделал мой сын, очень удивились, начали расспрашивать, откуда он столько знает о танках. Они подарили ему книги о военной технике и сказали, что он может в любое время приходить и задавать интересующие его вопросы», – говорит Айрат Ахмадуллин.

В танковом училище Ибрагиму разрешили посидеть в танке – в первый раз парень, который так хорошо в них разбирается, смог посидеть в кабине и внимательно все рассмотреть.

«Я был очень рад, это была моя мечта. На картинках это одно, а в реальности ощутить – совсем другое дело. До этого мне приходилось дома из подручных материалов воспроизводить кабину танка, чтобы понять, насколько комфортно в нем находиться», – поделился Ибрагим.

С проектом Ибрагим вместе с папой отправился в КФУ, чтобы проконсультироваться и получить оценку, но там сообщили, что таких специалистов у них нет, и посоветовали обратиться в танковое училище Фото: из личного архива семьи Ахмадуллиных

«Я хотел бы найти единомышленников и начать вместе что-нибудь разрабатывать»

Теперь, когда одна мечта воплотилась в жизнь, юноша хочет, чтобы сбылась и еще одна.

«Я хотел бы найти единомышленников, юных изобретателей. Начать вместе с ними что-нибудь разрабатывать, изобретать, конструировать. Я уверен, что среди школьников полно таких ребят, просто о них никто не знает. Даже среди двоечников они могут быть, это не обязательно отличники. Папа мне рассказывал про одного парня из своей деревни, который плохо учился, но смог самостоятельно разработать трактор, который лучше современных моделей, в том числе зарубежных», – рассказывает юный техник.

Ибрагим хочет создать сеть, которая объединит талантливых школьников по всей стране. Он хочет, чтобы в каждой школе был человек, который будет выявлять таких детей, заниматься ими, направлять в кружки и на конкурсы.

«Ибрагиму, можно сказать, повезло, что я разбираюсь в технике и могу ему подсказывать что-то. Мы с Ибрагимом считаем, что нужен координатор, который будет помогать детям, находить для них наставников и так далее. А еще нам бы хотелось, чтобы дети из деревень тоже могли куда-то пробиться. Калашников тоже был парнем из деревни. Попав на войну, он увидел проблемы с оружием и так придумал свой легендарный автомат», – рассказывает папа Ибрагима.

Юнармия предложила создать кадетский класс в лицее, где учится Ибрагим. Для этого выбрали пятиклассников, которые учатся в классе с оборонной тематикой. Так совпало, что в этом классе учится младший брат Ибрагима, Тагир.

«Ибрагим будет там старостой, будет вести там кружок по военному делу и технике. Тагир тоже интересуется военным делом, видимо, он взял пример со старшего брата», – рассказывает глава семейства.

Ибрагим поделился, когда закончит работу над танком, займется наземными и воздушными дронами. Параллельно с этим он работает над незаметностью танков в тепловом спектре, чтобы их не было видно через тепловизор. К слову, советуется юноша не только со специалистами из танкового училища, но и со своим дедушкой, который во время срочной службы армии был танкистом и служил в Германии.

Свою будущую профессию Ибрагим связывает не со службой в армии, он хочет стать инженером. Защищать Родину он планирует, разрабатывая новую современную военную технику.