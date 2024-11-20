«Стояли и смотрели, как догорает дом»: как многодетная семья в Казани осталась без жилья

В семье Пушкаревых пятеро детей — двое своих и трое приемных. Старшая дочь уже живет отдельно

Фото: © предоставлено семьей Пушкаревых

«Детей девать некуда, приезжайте, забирайте их, или я сдам их в детдом»

У Владимира и Лилии Пушкаревых двое своих детей и трое приемных. Старшая дочь уже обзавелась своей семьей, живет отдельно. На плечах родителей четверо – три девочки и мальчик.

В ночь на 6 ноября загорелся их дом в СНТ «Овощник-2» в Советском районе Казани. Вовремя проснулся глава семейства и всех разбудил. Сейчас Пушкаревы остались без крова – ютятся то у родных, то у друзей. Очень много вопросов возникает с обучением детей и оформлением документов. А вскоре им предстоит выстроить на пепелище новый дом.

Восемь лет назад Пушкаревы забрали в свою семью троих детей родственников. Все произошло молниеносно, это стало полной неожиданностью для всех.

«Мне позвонила жена моего сводного брата и заявила: “Мы продаем дом, детей девать некуда, приезжайте, забирайте, или я сдам их в детдом”. Володя сразу же сказал – надо ехать. Мы собрались в дорогу, путь был неблизкий», – вспоминает Лилия Пушкарева.

В доме брата супругов ждала страшная картина: все это время малыши не жили, а в буквальном смысле слова выживали.

«У младшей, семимесячной Азалии, под подгузником образовалась корка, настолько давно ее не мыли. Дети полураздетые ползали по грязному полу. Я была в смятении, а муж ни секунды не колебался, сказал: “Забираем детей”», – рассказывает многодетная мама.

Серьезных финансовых проблем у семьи не было, но теперь, когда остались без крыши над головой, они вынуждены просить о помощи Фото: © предоставлено семьей Пушкаревых

«Владимир вступил в «Союз отцов» Татарстана, он занимается вопросами приемных семей»

На малышей быстро оформили опеку. Новые родители активно занялись восстановлением их здоровья. Как оказалось, здоровье младшей девочки из-за алкоголизма родителей пострадало больше всего, но это не мешает ей радоваться жизни в новой семье.

Сейчас ей уже девять лет, ее брату Мурату 11, Алие – 12 лет. Родной дочери Пушкаревых – 14 лет.

Когда в семье появились дети, Пушкаревы уже жили в частном доме. Они начали расширять его, чтобы у детей была отдельная комната. Через несколько лет Владимир вступил в «Союз отцов» Татарстана и стал активным его участником, сейчас он занимается вопросами приемных семей.

Лилия работает турагентом, Владимир – в сфере строительства. Серьезных финансовых проблем у семьи не было, но теперь, когда остались без крыши над головой, они вынуждены просить о помощи.

Пожарные точной причины возгорания не указали Стоп-кадр видео

«Муж проснулся, услышав звук, похожий на фейерверк, посмотрел в окно и увидел искры»

В воскресенье, незадолго до пожара, глав семейства весь день провел в гараже, чинил свою машину.

«Он сильно замерз, и мы затопили баню. Все попарились, в десять вечера мы уже были в доме. Легли спать. Началось все в первом часу ночи. Муж проснулся, услышав звук, похожий на фейерверк. Он взглянул в окно и увидел искры, а потом сразу пошло пламя. Проводов там не было – Володя всегда следит за безопасностью, поэтому мы уверены, что это не короткое замыкание. Наверное, какая-то искра пошла вверх по трубе. Пожарные точной причины не указали», – рассказывает Лилия.

Супруги бросились выводить детей и собирать вещи.

«По пути я начала искать свою сумку, потому что там лежат мои документы. Я посмотрела на ноутбук и телефон, которые купили совсем недавно, но почему-то не взяла их. В суматохе я вдруг крикнула: “Где Азалия?” Ее не было рядом, и муж побежал наверх. Она стояла в дверях, у нее был ступор. Он отвел ее вниз. Диана стояла и держала дверь, чтобы все дети могли выйти. Внизу уже был дым, поэтому обувь было сложно найти. Я почему-то схватила старые куртки, хотя новые были ближе. Мы выбежали в чем есть, я крикнула детям, чтобы бежали к соседям», – вспоминает она.

Диана надышалась дымом, пока выводила брата и сестру

Диана, пока выводила сестер и брата, успела надышаться дымом. Ей стало тяжело дышать. Скорая доставила девочку в больницу, ее госпитализировали.

«Когда мы выбежали из дома, я увидела, что с бани огонь перекинулся на крышу дома. Начали выбегать соседи, забрали детей. Я вернулась и увидела, что мужа нет, – испугалась, что он забежал внутрь, начала кричать, но оказалось, что он стоял неподалеку. Потом он с соседями пытался спасти машину, она была на газу и был риск, что произойдет взрыв. Каким-то чудом он вынес баллон. В гараже было две машины – моя и его, они сгорели. Я надеялась, что хотя бы первый этаж уцелеет, но когда приехали пожарные, надежды уже не было», – вспоминает ту ночь Лилия.

Наутро от дома осталось лишь пепелище и одна стена.

От дома осталась лишь одна стена Фото: © предоставлено семьей Пушкаревых

«Две ночи мы не могли уснуть. В голове крутилось много вопросов, я постоянно думала, почему я поступила тогда именно так, а не иначе. А что было бы, если бы… Свои переживания показывать никому нельзя, особенно детям, нужно держаться», – рассуждает многодетная мать.

Сейчас семья ждет, что им предоставят временное жилье. Пока им приходится ютиться то у родственников, то у друзей. Дети временно в санатории, но долго там находиться они не смогут.

«В перспективе мы хотим начать строить новый дом. Но сначала нам нужно разобрать то, что осталось от нашего старого дома. Сгорело все дотла, стена, которая осталась от нашего дома, может вот-вот рухнуть на участок соседей. Поэтому с утра до вечера муж с помощниками разгребает все эти завалы. Администрация района предоставила “КАМАЗы”, чтобы вывезти все с участка, ребята из “Народного фронта” приходили помогать», – рассказывает Лилия.

Пушкаревы много помогали другим, поэтому и их самих окружают неравнодушные люди, сейчас это спасает их.

«У меня постоянно разрывается телефон от сообщений и звонков. Все хотят помочь»

«Много кто откликнулся на нашу беду. Благотворительная организация “Мамы Казани” помогла с одеждой. Вещи стали приносить и просто знакомые, которые узнали о пожаре. Одежды настолько много, что нам понадобилось помещение, чтобы где-то это хранить. Кто-то даже совершенно новую одежду приносит с этикетками. У меня постоянно разрывается телефон от сообщений и звонков. Все хотят помочь», – поделилась она.

Большой стресс пережили дети – им понадобилась помощь психологов, рассказывает Лилия.

«Через несколько дней мы уже жили у брата. Из администрации принесли рюкзак с подарками. Мурат в него так вцепился, у него такие глаза были, как будто не свои. Я даже чуть прикрикнула на него, говорю: “Мурат, у тебя его никто не заберет, ты посмотри, сколько нам всего принесли”. Азалия тоже на эмоциях, она переживает – то у нее ноги болят, то уснуть не может», – рассказывает она.

Девочка сейчас очень скучает по своим игрушкам, которые сгорели в пожаре: за день до трагедии, папа подарил ей сквиш-лапку, о которой она долго мечтала, а еще ей очень грустно, что больше нет ее любимой плюшевой кошечки, с которой играла еще ее сестра Диана. Сгорели и любимые книжки – у семьи была очень большая коллекция книг.

Большой стресс пережили дети – им понадобилась помощь психологов Фото: © предоставлено семьей Пушкаревых

«Дети учатся в разных школах из-за индивидуальных особенностей. Каждый ходит в разные кружки. Нам сейчас очень нужна машина, чтобы дети могли посещать занятия. Сейчас мы живем далеко от нашего бывшего дома, поэтому развозить их без автомобиля практически невозможно», – поделилась Лилия.

Все, у кого есть возможность помочь многодетной семьей Пушкаревых, могут перечислить средства на их счет в Т-Банке, привязанный к номеру 89520454621.

С начала отопительного сезона в Татарстане в пожарах погибли девять человек

С началом отопительного сезона в Татарстане выросло число пожаров. За этот период произошло 121 ЧП, в которых погибли девять человек. На минувшем традиционном субботнем совещании в Доме правительства Раис Татарстана Рустам Минниханов в этой связи дал поручение министерствам и ведомствам.

«Обращаюсь к главам муниципалитетов: с привлечением соответствующих служб необходимо усилить меры по предупреждению подобных происшествий. Организовать проведение профилактических бесед с гражданами в жилых домах, обратив особое внимание на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и социально неблагополучных граждан», – сказал глава республики.

За этот год в Татарстане произошло почти три тысячи пожаров, в которых 70 человек погибли (по данным на конец сентября) Фото: © архив / «Алькеевские вести»

Всего за этот год, по данным на 26 сентября, в Татарстане произошло почти 3 тысячи пожаров, в которых 70 человек погибли. Несмотря на то что пожаров в сравнении с прошлым годом стало меньше на четверть, а количество погибших снизилось на 27%, власти республики не намерены расслабляться.

Почти полторы тысячи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем

«Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем – 1373 случая с начала года, или 46% от общего числа пожаров, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 866 случаев, или 29% от общего числа, и нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 393 случая, или 13%», – рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактики Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Олег Маринин.

Олег Маринин: «Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он отметил, что случаев неосторожного обращения с огнем стало меньше на 46% по сравнению с прошлым годом.

«В связи с этим хотел бы довести основные требования пожарной безопасности в жилом фонде. Что касается электрообогревательных приборов – они должны быть заводского исполнения, категорически запрещается применять самодельные электроприборы. Неправильный монтаж электропроводки также чреват бедой», – обратил внимание замначальника.

В жилых домах и квартирах категорически запрещено использовать в электросчетчиках некалиброванные предохранители. Нельзя допускать перегрузки электросети, включать одновременно несколько приборов в одну розетку.

Пожарные извещатели спасли сотни жизней

При использовании печи также следует учитывать важные моменты. Еще на стадии строительства нужно соблюдать все нормы безопасности.

«Для розжига печей не использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Не использовать дрова, длина которых превышает размеры топливника. Нельзя перекаливать печь, оставлять открытыми дверки, не допускать сушки одежды или других предметов вблизи очага», – отметил Олег Маринин.

Установить дома пожарные извещатели никогда не будет лишним Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Не оставляйте маленьких детей дома одних без присмотра и не запирайте ребенка с наружной стороны на замок.

«Оставьте ребенку телефон и напишите на листе бумаги номера телефонов родственников или соседей, по которым необходимо звонить в случае опасности. Укажите номера экстренных служб и при каких обстоятельствах им можно позвонить», – рассказал он.

Даже при соблюдении всех мер пожарной безопасности установить дома пожарные извещатели никогда не будет лишним. Именно этот прибор спас ни одну сотню жизней, напомнил Олег Маринин.

Видео © предоставлено семьей Пушкаревых