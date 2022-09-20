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Технологии
20 сентября 2022  18:46

«Мир уже не будет прежним»: Минниханов напомнил о предстоящем Kazan Digital Week

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале напомнил о международном форуме Kazan Digital Week — 2022, который откроется завтра в столице республики.

Президент РТ выложил посвященный предстоящему событию ролик. Он включает моменты, посвященные медицине, образованию, сельскому хозяйству, промышленному производству и другим сферам, цифровизация которых будет обсуждаться на форуме.

«Мы открываем двери в эру неограниченных возможностей. Мир уже не будет прежним, и какими будут эти перемены, зависит только от нас», — произносит голос за кадром.

Международный форум Kazan Digital Week — 2022 стартует 21 сентября в международном выставочном центре «Казань Экспо», он продлится до 24-го числа. Сообщалось, что на форум заявились представители 32 стран. Мероприятие пройдет в смешанном формате, ожидается до 30 тыс. посетителей.

Форум проводится Кабинетом Министров РТ под эгидой Правительства РТ. Он ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. 

 

#Рустам Минниханов #цифровизация
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