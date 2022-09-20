«Мир уже не будет прежним»: Минниханов напомнил о предстоящем Kazan Digital Week
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале напомнил о международном форуме Kazan Digital Week — 2022, который откроется завтра в столице республики.
Президент РТ выложил посвященный предстоящему событию ролик. Он включает моменты, посвященные медицине, образованию, сельскому хозяйству, промышленному производству и другим сферам, цифровизация которых будет обсуждаться на форуме.
«Мы открываем двери в эру неограниченных возможностей. Мир уже не будет прежним, и какими будут эти перемены, зависит только от нас», — произносит голос за кадром.
Форум проводится Кабинетом Министров РТ под эгидой Правительства РТ. Он ориентирован на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг.