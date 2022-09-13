На форум Kazan Digital Week-2022 зарегистрировалось уже более 4 тыс. человек

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению международного форума Kazan Digital Week-2022. Событие состоится 21–24 сентября в смешанном формате.

Участники подвели итоги работы, проделанной в республике за 10 месяцев, а также поставили новые задачи для успешного проведения форума.

Как рассказал зампред оргкомитета, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, для участия в форуме очно и заочно уже зарегистрировались 4068 человек и 830 спикеров.

Планируется, что во время форума в Казани пройдет отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills, который соберет в столице РТ около 600 конкурсантов и экспертов из более чем 30 регионов РФ. Также запланирована Международная конференция «Иванниковские чтения».

Kazan Digital Week-2022 будет разделен на несколько тематических направлений: «Интеллектуальные транспортные системы», «Цифровые технологии в сфере государственного управления», «Цифровая индустрия 4.0», «Кибербезопасность нового времени», «Экосистема финтеха», «Инновации, интегрированные в бизнес», «Цифровые технологии в здравоохранении и медицине», «Цифровые технологии в культуре», «Цифровые технологии в образовании», «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства». Зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.

Заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению события проводятся ежемесячно с октября прошлого года, а заседания малой рабочей группы — еженедельно, напомнил Алексей Песошин.