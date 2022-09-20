Минсельхозпрод Татарстана объяснил, зачем посадил топ-менеджеров АПК за парты

Запущенные в этом году курсы повышения квалификации топ-менеджеров агропредприятий Татарстана станут импульсом для цифровой трансформации отрасли АПК. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Один из основных вопросов — это образование. Образовательный процесс включает в себя не только обучение молодежи, студентов, но и быстрое переобучение. Этот вопрос держится на особом контроле, потому что меняются технологии, а быстро новые люди не появляются. Поэтому совместно с „РИВЦ“ и Казанским аграрным университетом запущены программы по быстрому переобучению», — рассказал первый замглавы Минсельхозпрода.

Генеральный директор АО «РИВЦ» Нияз Халиуллин в свою очередь отметил, что кадры — это тот фундамент, без которого немыслима цифровая трансформация. Обучение топ-менеджмента организовано в казанском ИТ-парке и в Иннополисе.

«Если говорить про краткосрочную перспективу и про цифровизацию бизнеса, то она невозможна в первую очередь без руководителя. Она идет сверху. Поэтому курс, который мы запустили в этом году, нацелен на топ-менеджмент предприятий. Если руководитель понимает, что это такое, с чем и как ему работать, то люди будут автоматом подтягиваться и обучаться», — уверен эксперт.

Халиуллин пояснил, что предприятия, руководители которых прошли обучение, должны защитить программу цифровой трансформации, чтобы в дальнейшем участвовать в программе софинансирования. Кроме того, республика занимается подготовкой будущих кадров для отрасли.

«Сейчас идет модернизация программ во всех аграрных вузах, туда добавляются элементы цифровизации. Эта работа ведется под руководством Иннополиса. Во всех вузах созданы рабочие группы. Это то, что нам даст эффект через пять или чуть больше лет», — подчеркнул специалист.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что промежуточные результаты цифровой трансформации АПК Татарстана будут представлены на форуме Kazan Digital Week. Он стартует 21 сентября в МВЦ «Казань Экспо». Блок «Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства» займет самую обширную зону экспозиции. Участниками форума станут представители 15 стран, ожидается до 30 тыс. посетителей.