32 страны заявились для участия в Kazan Digital Week

На участие в международном форуме Kazan Digital Week – 2022 заявились представители из 32 стран. Об этом на конференции в «Татар-информе» рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В этом году сменилась география, 32 страны заявили участие в нашем форуме. Страны дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. Если говорить о странах ближнего зарубежья, это Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Страны дальнего зарубежья — Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Турция, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Швейцария, Андорра. Страны Азиатско-Тихоокеанского района: Индия, Китай, Индонезия, и пять стран Африки: Алжир, Ангола, Кения, Нигерия и Кот-д'Ивуар», — сказал он.

Хайруллин уточнил, в форуме ожидается участие и представителей США.

В Казани 21–24 сентября пройдет Международный форум Kazan Digital Week – 2022. Он проводится Кабинетом Министров Республики Татарстан под эгидой Правительства Российской Федерации. Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Форум будет проходить в смешанном формате.