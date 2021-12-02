Минздрав: Срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе теперь составляет год

В России срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе Covid-19 теперь равняется году с момента выздоровления. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Представитель ведомства уточнил, что все новые документы оформляют именно на этот период, а ранее выданные — продляют до 12 месяцев.

«Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время. Все необходимые решения приняты», —подчеркнул Кузнецов.

Ранее сертификат о перенесенной болезни действовал на протяжении шести месяцев. Однако затем было принято решение продлить срок действия документа вдвое, о чем рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы Минздрава, причиной этого стало снижение повторной заболеваемости коронавирусом. Согласно его оценке, она составляет лишь 0,74%.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мер и не упускать из виду темпы вакцинации против Covid-19.