В России продлили действие сертификата о перенесенном Covid-19 до года

Сертификат переболевшего коронавирусом Covid-19 будет действовать один год с момента выздоровления. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Обнинск, передает ТАСС.

В данный момент готовится необходимая документация, уточнил глава Минздрава РФ во время беседы с журналистами.

Ранее в стране сертификат о перенесенном заболевании вместе с QR-кодом действовал шесть месяцев.

Накануне Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификатов о перенесенном коронавирусе.