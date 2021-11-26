В России продлили действие сертификата о перенесенном Covid-19 до года
Сертификат переболевшего коронавирусом Covid-19 будет действовать один год с момента выздоровления. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Обнинск, передает ТАСС.
В данный момент готовится необходимая документация, уточнил глава Минздрава РФ во время беседы с журналистами.
Ранее в стране сертификат о перенесенном заболевании вместе с QR-кодом действовал шесть месяцев.
Накануне Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификатов о перенесенном коронавирусе.