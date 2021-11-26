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Здоровье
26 ноября 2021  14:53
Эвелина Киселёва

В России продлили действие сертификата о перенесенном Covid-19 до года

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Сертификат переболевшего коронавирусом Covid-19 будет действовать один год с момента выздоровления. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Обнинск, передает ТАСС.

В данный момент готовится необходимая документация, уточнил глава Минздрава РФ во время беседы с журналистами.

Ранее в стране сертификат о перенесенном заболевании вместе с QR-кодом действовал шесть месяцев.

Накануне Президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификатов о перенесенном коронавирусе.

#Коронавирус #михаил мурашко #QR-коды
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