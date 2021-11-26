Мурашко оценил долю заболевающих Covid-19 повторно

Повторно коронавирусом Covid-19 заболевают около 0,74% переболевших им ранее. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Повторное заболевание среди переболевших встречается в 0,74% [случаев]», — сообщил глава Минздрава РФ журналистам во время рабочей поездки в Обнинск.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценивала долю повторно болеющих коронавирусом сначала не более чем в 1%, а затем — примерно в 0,25%.

Сейчас в России продолжается прививочная кампания против коронавируса. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидемиологической ситуации необходимо нарастить темпы вакцинации, чтобы сбить заболеваемость Covid-19. Недавно российский лидер сообщил, что прошел ревакцинацию и принял участие в испытаниях назального препарата от коронавируса.