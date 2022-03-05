news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
В мире
5 марта 2022  09:57

Ректоры вузов Татарстане поддержали решение Путина о проведении спецоперации на Украине

news_top_970_100

Действия Президента России Владимира Путина для возвращения мирной жизни в Донецкой и Луганской республиках будет способствовать стабилизации и безопасности всех стран в регионе. Такое заявление сделал Совет ректоров вузов Республики Татарстан.

«Со времен государственного переворота в 2014 году правительство Украины возглавляют представители националистического экстремизма, которые при активной поддержке западных стран отреклись от развития дружественных взаимоотношений с Россией, мирного урегулирования конфликта на Донбассе и Луганске в соответствии с Минскими соглашениями.

Милитаризация общественной жизни, готовность и стремление украинских властей ввергнуть страну в военные авантюры на восточных границах вынудили Россию пойти на упреждающую операцию российской армии. Целью военной операции являются защита людей, проживающих на территории ЛНР и ДНР, поражение военной инфраструктуры украинских радикалов, а результатом станет дальнейшее дружеское существование братских народов России и Украины - залог мира и стабильности в Европе на будущие десятилетия», - говорится в заявлении.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное