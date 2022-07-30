Минздрав Испании подтвердил два случая смерти от оспы обезьян

На сегодня, 30 июля, в Испании зафиксированы уже две смерти пациентов, заразившихся оспой обезьян. Об этом сообщает Министерство здравоохранения королевства, передает «Интерфакс».

Это два первых подтвержденных летальных исхода из-за заражения оспой обезьян на территории Европы после начала вспышки этого года. Ранее стало известно о пятерых умерших в странах Африки и об одном скончавшемся в Бразилии, как сообщал «Татар-информ».

По данным Национальной сети эпидемиологического надзора Испании на 29 июля, на территории страны выявлено 4298 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян, причем 120 пациентов госпитализированы.

Ранее, 23 июля, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Обычно коэффициент летальности при вспышках этой инфекции составляет от 1% до 10%. Несмотря на распространение заболевания, ВОЗ на данный момент не рекомендует проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян.