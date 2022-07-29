В Бразилии зафиксирована первая смерть человека от оспы обезьян

В Бразилии зафиксирован первый случай смерти человека от оспы обезьян в стране. Об этом со ссылкой на бразильское Министерство здравоохранения сообщает телеканал Globo.

Заболевший страдал из-за серьезных проблем с иммунитетом. Сорокаоднолетний пациент с осложнениями был госпитализирован в больницу города Белу-Оризонти, но врачам не удалось его спасти.

Как следует из данных местного Минздрава, всего в Бразилии к 28 июля было подтверждено 1066 случаев оспы обезьян.

Ранее, 23 июля, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. Обычно коэффициент летальности при вспышках этого заболевания составляет от 1% до 10%.

На данный момент в мире выявлено свыше 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах, причем более 70% случаев приходится на Европу. Несмотря на распространение инфекции, ВОЗ не рекомендует проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян.