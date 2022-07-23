Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета всемирной организации.

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — заявил Гебрейесус.

Участники комитета консенсуса по этому вопросу не достигли. На сегодняшний день в 75 странах выявлены более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян, также зарегистрировано пять смертельных исходов, передает РИА Новости.