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Здоровье
23 июля 2022  19:14

Глава ВОЗ признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией

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Руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам второго заседания чрезвычайного комитета всемирной организации. 

«Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение», — заявил Гебрейесус. 

Участники комитета консенсуса по этому вопросу не достигли. На сегодняшний день в 75 странах выявлены более 16 тыс. случаев заражения оспой обезьян, также зарегистрировано пять смертельных исходов, передает РИА Новости.

#оспа обезьян #ВОЗ
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