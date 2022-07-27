ВОЗ не рекомендует проводить массовую вакцинацию от оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян, заявил в среду генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ВОЗ отметил, что в 78 странах мира уже выявлено более 18 тысяч случаев заражения оспой обезьян, 70% из них приходятся на Европу.

«ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров», — сказал глава организации на брифинге.

Ранее организация признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.