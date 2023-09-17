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Минздрав дал рекомендации регионам по введению масочного режима
Оперативный штаб Министерства здравоохранения РФ дал властям регионов поручение при росте заболеваемости вводить масочный режим в больницах для медицинского персонала. Об этом рассказал помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
«Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов», — подчеркнул помощник министра, пояснив, что такие решения будут приниматься «исходя из эпидситуации в конкретных регионах».
Вместе с тем Кузнецов заверил, что эпидемическая обстановка в стране стабильная. По его словам, субъектам Федерации поручено готовиться к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями.
Ранее из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме Правительства РФ ввели масочный режим и другие профилактические меры. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима в целом по России сейчас нет.
В Татарстане масочный режим в больницах отменили еще в начале апреля. О том, как в республике готовятся к возможному подъему заболеваемости Covid-19, можно прочитать в материале «Татар-информа».
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