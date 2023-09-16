Попова: На сегодня оснований для введения масочного режима в России нет

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На сегодня оснований для введения масочного режима в России нет Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований, – рассказала глава ведомства. – Сегодня их нет».

Ранее в пресс-службе Кабмина рассказали, что из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства вводятся дополнительные меры профилактики, в том числе масочный режим.