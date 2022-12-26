Минтруд Татарстана предложил выплатить беженцам из Херсона по 100 тыс. рублей

Минтруд Татарстана разработал проект постановления об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты жителям Херсона и Херсонской области, вынужденно покинувшим место жительства и прибывшим в экстренном порядке в Татарстан. На обзаведение имуществом им предлагается выплатить по 100 тыс. рублей на человека.

Документ опубликован на сайте независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РТ. В случае его утверждения, назначаться выплата будет после подачи соответствующего заявления. Также заявителям нужно будет предоставить документы, которые подтвердят факт постоянного проживания в Херсоне или Херсонской области. Территориальный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении единовременной выплаты.

Напомним, в октябре в Херсонской области завершили эвакуацию мирного населения. Как рассказывал врио губернатора Владимир Сальдо, власти региона в общей сложности планировали переместить около 50-60 тыс. мирного населения на левый берег Днепра и в другие российские регионы.

Также «Татар-информ» сообщал, что жителям Херсонской области выдадут жилищные сертификаты, которые позволят им приобрести жилье в любом регионе страны. После объявления об этом власти пообещали, что предоставят беженцам определенную помощь на поддержку за утроенное имущество.