В Херсонской области завершена эвакуация мирного населения на левый берег Днепра

Эвакуация мирного населения Херсонской области на левый берег Днепра и в безопасные регионы России завершена. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, он с Первым замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко посетил Херсон, где побывал в порту и на переправе через Днепр.

«Переправа пустая! Завершена работа по организации выезда жителей на левобережье Днепра в безопасные регионы России», – отметил Аксенов.

Ранее врио губернатора Владимира Сальдо рассказывал, что власти Херсонской области планируют переместить около 50-60 тыс. мирного населения на левый берег Днепра и в другие российские регионы.