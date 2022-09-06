В Минтрансе РТ рассказали, как регионы ПФО будут создавать общую судоходную компанию

Регионы Приволжского федерального округа рассматривают различные варианты сотрудничества по созданию «Объединенной Волжско-Камской судоходной компании». Она необходима для развития межрегиональных перевозок по Волге и Каме. Об этом заявил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Айрат Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан предложил создание компании. Мы направили наши предложения в регионы, получили обратную связь, сейчас она обрабатывается. Здесь рассматриваются разные варианты сотрудничества, в том числе объединение в ассоциацию, либо кто-то работает самостоятельно», – сказал спикер.

Садыков подчеркнул, что речные межрегиональные перевозки необходимо развивать, и «одной компанией этот вопрос не ограничивается». По его словам, в какой форме будет проходить сотрудничество, станет известно позже, когда решение примет соответствующая рабочая группа.

Предполагалось, что в ассоциацию войдут Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Самарская и Ульяновская области. Ранее между этими субъектами было заключено соглашение о создании «Великого Волжского пути» – речного маршрута, который объединит главные туристические центры регионов.

Запуск круиза под брендом «Великий Волжский путь» запланирован на 18 сентября. Протяженность маршрута составит более 2,5 тыс. километров, он пройдет по Волге и свяжет 12 городов девяти регионов.

Заместитель председателя Госкомитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева отметила, что под этим брендом планируется привлекать туристов не только в Татарстан, но и в соседние регионы. «Мы верим в это межрегиональное сотрудничество. Это пилотный проект, мы его запустим, посмотрим, как пойдет. О бренде “Великий Волжский путь” уже многие знают, мы давно над ним работаем», – добавила она.

В Татарстане для туристов разработана программа, по которой они смогут увидеть основные достопримечательности, а затем вернуться на теплоход и отправится в следующий регион. «Для нас это начало такого круизного маршрута, над которым мы еще будем работать», – уточнила Балахонцева.

Первый речной круиз по точкам «Великого Волжского пути» стартует в Москве, а завершится 28 сентября в Астрахани.