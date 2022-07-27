В Татарстане разработана дорожная карта по созданию судоходной компании. Об этом сообщил «Татар-информу» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Айрат Садыков.

«Создание "Объединенной Волжско-Камской судоходной компании" – это один из вариантов развития межрегиональных перевозок по Волге и Каме. Разработана дорожная карта по ее созданию», – рассказал спикер.

Садыков добавил, что проект направлен на рассмотрение в субъекты Приволжского федерального округа. «Ждем позицию регионов по этому вопросу. Мы подходим к решению вопроса с учетом мнения всех участников проекта», - отметил он.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства пояснил, что для создания судоходной компании нужно будет провести исследование пассажиропотока, сформировать маршрутную сеть, определить потребность в судах и варианты их приобретения, эксплуатацию причальной инфраструктуры.

О том, как будут развивать автобусные, речные и воздушные пассажирские перевозки в Татарстане и с какими проблемами столкнулись перевозчики из-за санкций, рассказал в интервью «Татар-информу» замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Садыков.