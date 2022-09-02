Достать до «Золотого кольца»: что покажут туристам на «Великом Волжском пути»

Первый круиз по маршруту «Великий Волжский путь» состоится в сентябре. Созданный по инициативе Татарстана, туристический проект объединит в одно путешествие по реке 14 регионов от Москвы до Астрахани. Что покажут туристам за десятидневное путешествие на лайнере, рассказали журналистам на пресс-конференции в Госкомитете по туризму РТ.

Сергей Иванов: «Наша задача – давать людям новые маршруты. “Великий Волжский путь” – это то предложение, которое должно стать не менее популярным, чем “Золотое кольцо”» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Великий Волжский путь» должен стать столь же популярным, как «Золотое кольцо»

В своем выступлении председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов напомнил, что единственный известный межрегиональный маршрут в России – это «Золотое кольцо».

«Наша задача – давать людям новые маршруты. “Великий Волжский путь” – это то предложение, которое должно стать не менее популярным, чем “Золотое кольцо”», – сказал Иванов.

По его словам, «Великий Волжский путь» объединяет пять городов-миллионников, семь международных аэропортов, три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и пять курортов федерального значения. Для полноценной реализации проекта необходимо обновить речной пассажирский флот в регионах-участниках. В первую очередь речь идет о кораблях «Метеор» и «Валдай».

«Наша цель – чтобы турист, приезжающий в регион, мог добраться до туристических центров не только этого субъекта, но и соседних. Конечно, для этого потребуется строительство новых пригородных судов. Мы видим, что ПФО насыщен объектами туристического интереса. Расстояние между ними очень комфортное», – добавил Иванов.

Первый речной круиз по точкам «Великого Волжского пути» стартует 18 сентября в Москве, а завершится 28 сентября в Астрахани. Пассажиры могут присоединиться к нему в любой точке маршрута, а также остановиться в любом из городов. Стоимость путешествия – 3,5 тыс. рублей в сутки на человека.

«Свияжск входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там специально для туристов будет организована торжественная театрализованная встреча» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане туристы увидят самый большой в мире печатный Коран и попробуют тетюшскую уху

В Татарстане туристов на «Великом Волжском пути» ждут четыре локации: Казанский Кремль, Болгарское городище, остров-град Свияжск и Тетюши.

«Свияжск входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Там специально для туристов будет организована торжественная театрализованная встреча с персонажами из произведения Александра Пушкина “Сказка о царе Салтане”. Далее на время переезда с острова в Казань путешественникам выдадут очки виртуальной реальности, где они смогут погулять по Татарстану в киберпространстве», – рассказал Иванов.

«Последней точкой станет город Тетюши, где была стрелецкая застава юго-восточных рубежей Российской империи. А сейчас это прекрасное место, где варят вкуснейшую уху, создан Музей рыбы» Фото: © «Татар-информ»

После экскурсий по Казани туристы посетят Великий Болгар, где их встретят персонажи в духе Волжской Булгарии в соответствующих костюмах и с музыкой. Там путешественники увидят самый большой печатный Коран в мире и посетят Белую мечеть.

«Последней точкой станет город Тетюши, где была стрелецкая застава юго-восточных рубежей Российской империи. А сейчас это прекрасное место, где варят вкуснейшую уху, создан Музей рыбы, Музей-усадьба “Долгая поляна”, где поются романсы с видом на Волгу», – добавил Иванов.

В Ульяновской области в проект вошли четыре туристические программы: «Ульяновск – красный маршрут», «Симбирский квартал», «Честное купеческое» и «Ульяновск – авиационная столица» Фото: ulzapovednik.ru

Попасть в эпоху Ленина и сфотографироваться на крыле самолета

В Ульяновской области в проект «Великий Волжский путь» вошли четыре туристические программы: «Ульяновск – красный маршрут», «Симбирский квартал», «Честное купеческое» и «Ульяновск – авиационная столица», отметила организатор экскурсий отдела – Центра экскурсионного обслуживания и просветительской работы Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Родина В. И. Ленина» Ольга Зотова.

«В Ульяновске можно переместиться не только по территории, но и между эпохами. Для этого нужно пройти буквально небольшое расстояние от центра до мемориального квартала. Программа “Симбирский квартал” – это для любителей истории. Мы показываем те места, где жили симбиряне в конце XIX века. Это интерактивная экскурсия, люди могут услышать звуки, почувствовать запахи и пообщаться с местной хозяйкой», – пояснила она.

В Ульяновске расположен единственный в России Музей гражданской авиации под открытым небом Фото: uvauga.ru/museum

Также в Ульяновске расположен единственный в России Музей гражданской авиации под открытым небом. Там можно посмотреть на разные виды летательных аппаратов, а также войти в самолет Ту-144, сфотографироваться на его крыле, добавила она.

«”Честное купеческое” – это программа о людях, которые создавали лицо нашего города. Там рассказывают о купцах и меценатах, строивших дома и другие сооружения. Это история о людях, которые создавали и развивали нашу столицу. Фишка этой программы в том, что туристов встретят две купчихи – Анфиса и Раиса с угощениями и танцами, а после проведут чаепитие по-купечески», – заявила Зотова.

Йошкар-Ола – это маленький кусочек Европы в центре России Фото: mari-el.gov.ru

«Маленький кусочек европейской культуры в центре России»

Еще один регион, куда заедут туристы на лайнере «Великого Волжского пути», это Республика Марий Эл. Там запланированы экскурсии по Йошкар-Оле и Козьмодемьянску, сообщил заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма региона Станислав Игошин.

«Йошкар-Ола признана одним из самых оригинальных и доступных мест во время путешествий по стране, а также входит в десятку городов для селфи-туризма. Они приезжают полюбоваться уникальной архитектурой, прогуляться по “набережным Брюгге и Амстердама”, попробовать национальные блюда и увидеть необычные скульптуры. Мы часто говорим, что Йошкар-Ола – это маленький кусочек Европы в центре России», – сообщил он.

Одной из самых известных и популярных скульптур в городе стал «Йошкин кот».

В Йошкар-Оле есть необычная скульптурная композиция «Йошкин кот» Фото: mari-el.gov.ru

Еще одной точкой туристического интереса в Марий Эл в будущем станет Козьмодемьянск, который послужил прообразом города Васюки из романа «12 стульев».

«Популярность Козьмодемьянска как туристического центра обусловлена выгодным географическим положением, а также сохранившимся наследием горных марийцев и целостностью исторической среды. Там находится более 160 памятников истории и архитектуры», – заявил Игошин.

По его словам, невключение города в маршрут в этом году – это упущение со стороны республики, но к следующему летнему сезону туристическая инфраструктура Козьмодемьянска станет готова принимать туристов, путешествующих по «Великому Волжскому пути».

В Чебоксарах можно посетить зрелищное «Трактор-шоу» Фото: tplants.com

«Трактор-шоу» и Музей леса в Чувашии

Обширную программу для туристов предложит и Чувашия. Там они смогут посетить «Трактор-шоу» и медицинские клиники федерального значения, сообщила начальник отдела развития туризма и ремесел региона Зоя Трифонова.

«В Чувашии есть такие интересные направления, как медицинский, гастрономический и промышленный туризм. Мы запустили ряд экскурсий, которые будут интересны круизным туристам. В частности, “Трактор-шоу” и посещение клиник федерального уровня как с экскурсионной, так и с диагностической целью», – отметила она.

Отдельное внимание будет уделено экологическому туризму. Путешественники смогут посетить заповедники «Присурский» и «Чаваш Вармане». Кроме того, рядом с Чебоксарами расположен Музей леса с интерактивными площадками.

Длительное десятидневное путешествие по «Великому Волжскому пути» туристы совершат на судне премиум-класса «Василий Суриков» Фото: mosturflot.ru

Туристы поплывут на судне премиум-класса «Василий Суриков»

Соглашение между регионами по созданию маршрута «Великий Волжский путь» было подписано в июне 2022 года на XXV Петербургском международном экономическом форуме в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. В своем выступлении он отметил, что ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах поручил Президент Владимир Путин. Вице-премьер также напомнил, что Правительство ставит задачу к 2030 году увеличить внутренний туристический поток до 140 млн турпоездок в год.

Длительное десятидневное путешествие по «Великому Волжскому пути» туристы совершат на судне премиум-класса «Василий Суриков», где предусмотрены каюты полулюкс и стандарт с двух- и трехместным размещением. Каждая каюта оснащена индивидуальным санузлом и душем, кондиционером, холодильником. Работают панорамный ресторан с собственной кухней, кинозал, конференц-зал, два просторных бара «Казань» и «Чувашия», подчеркнул заместитель директора по туризму Московского речного пароходства Ярослав Марченко.

«Круизы вышли на новый уровень. Все каюты оснащены кондиционерами, отдельным душем, туалетом. Мы стараемся делать всё, чтобы туристам было комфортно, удобно и приятно путешествовать по рекам России», – добавил он.

По его словам, уже половина билетов на первый круиз по «Великому Волжскому пути», порядка 90, уже забронированы. Регулярными такие поездки планируют сделать в следующем году, выделят даже еще один теплоход.