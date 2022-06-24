На подводных крыльях по Волжскому пути: в Татарстане построят флот для речного туризма

В Татарстане планируют придать импульс проекту «Великий Волжский путь» и возродить речной туризм. Для этого нужно обновить флот судов – в республике готовы произвести около 30 «Метеоров», маршруты которых свяжут пять регионов Поволжья. Подробнее о концепции – в материале «Татар-информа».

Сергей Иванов: «Нам необходимо восстановить жизнь на Волге» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На сегодняшний день речной флот не покрывает даже десятой доли спроса»

Между Татарстаном, Марий Эл, Чувашией, Самарской и Ульяновской областью заключено соглашение о создании Великого Волжского пути. Это туристический маршрут по реке, который объединяет главные туристические центры регионов. В настоящее время по этому направлению ходит десяток пассажирских судов «Валдай» и «Метеор», а также 18 прогулочно-экскурсионных судов других типов. Однако в подавляющем большинстве их состояние крайне плачевное, а их возможности не могут закрыть и десятой части спроса потенциальных туристов, сообщил на выездном заседании Комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры председатель Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов.

«Казалось бы, суда есть, но они находятся в плохом состоянии. Для частной компании цена строительства новых судов неподъемна. За последние 30 лет системного подхода к модернизации пригородного речного флота не было. На сегодняшний день имеющиеся корабли не выполняют и десятую часть спроса», - пояснил он.

При этом до 2003 года по реке суда из Татарстана ходили во многие, в том числе и довольно далекие города России. Сейчас же по новой начинается налаживание транспортных связей с близлежащими регионами, добавил министр транспорта РТ Фарит Ханифов.

«Казалось бы, суда есть, но они находятся в плохом состоянии» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во время ковида пассажиропоток в самолетах, автомобилях и поездах вел себя непредсказуемо. При этом в речном транспорте мы видим постоянный рост. В водном транспорте нас ждет пассажирский бум», – убежден Ханифов.

Он подчеркнул, что не все старые суда нужно выбрасывать на помойку: некоторые из них можно восстановить и оформить в ретро-стиле, а уже негодные, сдать на заводы, которые потом дадут за это скидку. Такая система в автомобильном мире называется Трейд-ин.

Фарит Ханифов: «В водном транспорте нас ждет пассажирский бум» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам необходимо восстановить жизнь на Волге»

Проект, разработанный Госкомитетом по туризму РТ для Великого Волжского пути, предполагает строительство 27 судов. Затраты на обновление речного пассажирского флота немалые – 18,1 млрд рублей.

«Мы предлагаем создание пилотной комплексной туристически развитой макротерритории, которая будет обеспечена современными речными перевозками. Нам необходимо восстановить жизнь на Волге, позволить жителям и туристам путешествовать между регионами и туристическими центрами», – заявил Сергей Иванов.

По его словам, между городами комфортное транспортное плечо: от одного до другого на скоростном судне можно добраться за 3-4 часа. На сегодняшний день во всех пяти регионах бывают до 9 млн туристов в год, а на берегах распложено большое количество достопримечательностей.

«Мы хотим добиться увеличения перевезенных по Волге туристов до 500 тыс. до 2024 года, и до 2 млн – к 2030 году» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы хотим добиться увеличения перевезенных по Волге туристов до 500 тыс. к 2024-му и до 2 млн – к 2030-му году. Увеличить услуги в сфере туризма на 15 млрд рублей ежегодно, дополнительно создать 2,7 тыс. рабочих мест, а также увеличить число туристических поездок и номерного фонда», - заключил Иванов.

Новый «Метеор» спроектирован с использованием принципов авиастроения

Для речных перевозок планируется задействовать судно типа «Метеор-2020». Это быстроходное судно на подводных крыльях, которое может проплыть до 800 километров без дозаправки, вместимость - 122 пассажира. Оно было спроектировано по заказу Ханты-Мансийского автономного округа и в настоящее время собирается на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького, заявил руководитель группы компаний «Си Тех» (разработчик конструкции судна) Петр Ежов.

Для речных перевозок планируется задействовать судно типа «Метеор-2020». Это быстроходное судно на подводных крыльях, которое может проплыть до 800 километров без дозаправки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В корабль, в отличие от «Метеоров» старого образца добавлен климат-контроль, каюта для экипажа и душ. Принципиально важно для заказчика было количество грузовых помещений для ручной клади. Они выполнены как в самолете: закрываются на дверцу, чтобы во время волнений ничего не летело пассажирам на головы. Также предусмотрены большие помещения для крупногабаритного багажа», – сообщил конструктор.

В проектировании судна были использованы и принципы авиастроения. Так, в носовой части располагается экипаж, ходовая рубка и сервировочное помещение, в кормовой части энергетическая установка, отделение для мусора и помещение для крупногабаритного багажа и туалеты, а в центральной части располагается сам салон.

Принципиально важно для заказчика было количество грузовых помещений для ручной клади. Они выполнены как в самолете Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Возник вопрос, что делать человеку, который едет восемь часов? Мы специально подбирали шаг и ширину кресел, чтобы даже габаритным людям было комфортно. На данном судне установлен медиасервер. К нему каждый пассажир может подключиться через Wi-fi, ему будет доступен аудио- и видеоконтент, который туда загружен», - подчеркнул Ежов.

Кроме того, медиасервер дает возможность подключиться к камерам, которые установлены по периметру корабля и наслаждаться пейзажами со всех сторон судна.

«Мы специально подбирали шаг и ширину кресел, чтобы даже габаритным людям было комфортно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Производство транспорта для речного туризма не должно зависеть от импорта»

Принципиально важно, чтобы новые корабли собирались из отечественных деталей и не зависели от импорта. Таким мнением поделилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Речной туризм для Татарстана как региона, расположенного на воде, очень важен. Мы обсуждали этот вопрос на разных уровнях много раз. Здесь есть две особенно важные позиции. Во-первых, наличие флота. Производство кораблей не должно зависеть от импорта. Во-вторых, это вопрос подготовки специалистов разного уровня, в том числе связанных с туристическим сервисом», — отметила она.

Петр Ежов: «Мы свели к минимуму импортные детали в данном проекте, можно сказать, что на 90-95% состоит из отечественных деталей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый метеор на 90-95% состоит из отечественных деталей, однако на сегодняшний день есть проблемы с обеспечением навигационным и энергетическим блоками, которые поставлялись из Японии и Германии, сообщил Ежов.

«Можно было бы уже сейчас выйти на серийное производство, если бы не проблемы с поставками некоторых элементов, связанных с главной электрической системой. Сейчас мы стараемся решить эту проблему. Мы свели к минимуму импортные детали в данном проекте, можно сказать, что на 90-95% состоит из отечественных деталей», - добавил он.

«Если проект Татарстана утвердят, то речной туризм шагнет далеко вперед»

На первом этапе, который рассчитан до 2024 года, на воду, планируется спустить девять судов, а до 2030 года – 27. При этом дополнительно потребуются механизмы для обеспечения регулярной перевозки, а также сопутствующая инфраструктура.

При этом для регулирования всех вопросов, связанных с речным туризмом, предложено создать акционерное общество, которое будет в равных долях распределено между пятью регионами Великого Волжского пути.

Сангаджи Тарбаев заявил, что проект РТ по созданию специальной компании для перевозок может продвинуть речной туризм далеко вперед Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект Татарстана по созданию специальной компании для перевозок может продвинуть речной туризм далеко вперед, завил председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, присутствоваший на презентации.

«Самое главное – это разработка объединяющей судостроительной компании, которую предлагает Татарстан. Республика конкретно говорит о том, что нужно создать Волжскую судостроительную компанию, которая будет принадлежать государству и целенаправленно заниматься этим вопросом. Если решение будет принято, то мы пойдем семимильными шагами», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день в России не хватает некоего связующего органа для того, чтобы кооперировать усилия всех ведомств, связанных с развитием речного туризма.