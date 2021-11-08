Опрос: молодые выбирают онлайн-перепись, а люди в возрасте идут на участки

Около 75% опрошенных россиян поддержали необходимость проведения Всероссийской переписи населения. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

«75% респондентов считают, что перепись проводить нужно. Это больше, чем в аналогичном опросе фонда, посвященном Всероссийской переписи населения. С тем, что участие в переписи — долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18-30 лет», — сообщается в документе.

При этом 36% опрошенных предпочитают дожидаться переписчиков дома. Еще 27% респондентов сообщили, что для них удобнее переписаться по интернету, а 9% собираются на переписные участки. Большинство выбравших этот вариант, как и те, кто ждет переписчиков дома, приходится на возрастную категорию 60+. Онлайн-перепись выбирают 48% опрошенных в возрасте 18-30 лет и 39% — 31-45 лет.

В целом 46% респондентов считают, что перепись лучше проводить дистанционно, в то время как 32% поддерживают смешанный формат, включающий как общение с переписчиками, так и заполнение переписных бланков онлайн, сообщает ТАСС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин в день старта Всероссийской переписи населения принял в ней участие.