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Экономика 6 февраля 2025 11:57

Минстрой России: Все строительство в Татарстане идет сбалансированно

Все строительство в Татарстане идет сбалансированно – объем строящегося жилья и распроданность такого жилья дают понимание, что все проекты точно будут выполнены. Об этом заявил заместитель министра строительства России Никита Стасишин на проходящем в столице РТ международном форуме «Казаныш».

«Татарстан за последние шесть лет перевыполнил поставленные задачи по объему ввода жилья. Республика вышла на объем ввода около 3,5 млн кв. метров ежегодно», – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что все жилищное строительство, благоустройство и комплексное развитие территорий в республике не только создает новые квадратные метры и социальные объекты, улучшает качество жизни, но и создает новое качество продуктов.

Стасишин добавил, что в Татарстане есть много федеральных застройщиков, которые конкурируют между собой не ценой квадратного метра, а качеством создаваемых объектов.

В завершение своего выступления замминистра обратился к Раису Татарстана Рустаму Минниханову и заявил, что в мае на XVI Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» приедут более 30 федеральных застройщиков.

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#Казань #минстрой рф #Татарстан
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