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Экономика 6 февраля 2025 10:45

Файзуллин о «Казаныше»: Уровень мероприятия подтверждает актуальность обсуждаемых тем

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш» собрал экспертов и представителей строительной отрасли из регионов России и других стран. На это в своем послании участникам форума обратил внимание главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Его обращение зачитал заместитель министра строительства России Никита Стасишин.

«Международный уровень мероприятия подтверждает актуальность обсуждаемых тем. Создание человекоцентричных городов является главным фокусом современного стройкомплкеса», – отметил в своем заявлении министр.

Файзуллин также добавил, что в 2025 году основной темой форума стали единство и разнообразие, что подчеркивает стремление международного архитектурного сообщества к совместным действиям.

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#форум #Ирек Файзуллин #урбанистика
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