Минсельхозпрод РТ: Татарстан лидирует в ПФО по доступности большинства продуктов

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан стабильно лидирует по доступности цен на большинство продуктов. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Провел совещание в режиме видеосвязи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

По словам докладчика, поддержка села сохранена в полном объеме как из республиканского, так и из федерального бюджетов. До получателей доведено 10,9 млрд рублей, что составляет 75,6% от годового лимита, уточнил он.

Конкурсы и отборы на получение оставшейся части господдержки продолжаются, денежные средства будут освоены полностью до конца года, заверил первый замминистра.

Упомянул он и о том, что Минсельхоз РФ выделил дополнительно 260 млн рублей на возмещение части затрат на реализованное зерно. В ближайшее время средства будут доведены до сельхозтоваропроизводителей. Распоряжение о выделении этих трансфертов подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Агропромышленный комплекс сегодня полностью обеспечивает население республики основными видами собственной продукции. Среди регионов Приволжского федерального округа республика по доступности цен стабильно удерживает лидирующие позиции по большинству видов продовольственной продукции», — выразил уверенность Ленар Гарипов.

Вместе с тем в Татарстане продолжают дорожать куриные яйца, огурцы и ряд других продуктов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Первый замглавы Минсельхозпрода РТ также напомнил, что сельхозярмарки всегда пользуются спросом у покупателей. За 12 ярмарочных дней реализовано сельскохозяйственной продукции на 930 млн рублей. Проводиться ярмарки по традиции будут вплоть до конца года.