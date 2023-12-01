В Казани пройдут субботние сельскохозяйственные ярмарки

В Казани 2 декабря пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по ценам ниже розничных на 15% на 15 площадках с 6.00 до 13.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«В ярмарках примут участие производители из 22 муниципальных районов и 18 организаций агропромышленного комплекса республики», — отметили в пресс-службе.

В Авиастроительном районе торговые площадки будут работать по адресам: ул. Беломорская, 69, ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7. В Вахитовском районе ярмарки пройдут по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут купить сельхозпродукцию по адресам: ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12. В Ново-Савиновском районе ярмарочные площадки откроются на улице Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

Жители Приволжского района смогут посетить ярмарки по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, а Советского — по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Кроме того, сельхозярмарка пройдет в селе Осиново на парковке у торгового центра, расположенного на Садовой улице, 9.