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Татарстан получит 260 млн рублей на поддержку производителей зерновых
В текущем году в Татарстана направят чуть более 260 млн рублей на компенсацию затрат производителей пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя. Соответствующее распоряжение Правительства России подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Общий объем межбюджетных трансфертов 66 регионам составит 10 млрд рублей. Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда кабинета.
«В приоритетном порядке ее (господдержку — прим. Т-и) получат аграрии, чьи доходы ниже среднероссийских, в том числе из‑за специфики климата, а также удаленности их регионов от морских портов», — отмечают в пресс-службе Правительства.
Благодаря субсидиям аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерновых. По замыслу авторов идеи, это будет способствовать сохранению посевных площадей и наращиванию экспортных мощностей, а также созданию новых рабочих мест на селе.
В Приволжском федеральном округе размер межбюджетного трансферта больше, чем у Татарстана, только у Саратовской области: она получит свыше 395 млн рублей субсидий.
В целом по стране большую поддержку, чем РТ, получат также в порядке убывания Алтайский край (почти 581 млн рублей), Курская, Воронежская, Волгоградская область, Орловская, Калининградская, Тамбовская, Новосибирская, Омская, Белгородская и Липецкая области, Красноярский край.
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