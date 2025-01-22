Начальник Гидрометцентра РТ допустил появление ледяной корки в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из-за аномального тепла и частых перепадов температур высота снежного покрова этой зимой в Татарстане сейчас ниже средних многолетних значений. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Картина по республике очень пестрая, высота снежного покрова неравномерная — от 2 см на метеостанции «Кайбицы» на западе до 40 см в Бугульме. В Дрожжаном и Буинске высота снежного покрова составляет около 15 см, а в восточных и северных регионах — выше. В настоящее время в норме высота снежного покрова по республике должна составлять 15 — 35 см», — сказал он.

При этом Гоголь отметил, что на нескольких метеостанциях высота снежного покрова сейчас чуть выше средних многолетних значений. К примеру, в Арске (33 см).

«Опасные метеорологические явления по республике не наблюдаются, ледяной корки нет. Но не исключено, что они еще могут появиться», — заметил Гоголь.

По данным Гидрометцентра РТ, глубина промерзания почвы во вторую декаду января по республике преимущественно уменьшилась (на 2 — 8 см). По данным на 20 января граница мерзлого слоя почвы проходила на глубине 10 — 35 см, в Мензелинске — на глубине 5 см (при норме 50 — 80 см).

Высокий температурный режим не позволял температуре почвы на глубине залегания узла кущения озимых культур опуститься ниже 0 — минус 2 градусов, из-за этого происходит повышенный расход питательных веществ на усиленное дыхание и снижение зимостойкости растений.