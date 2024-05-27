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Минсельхоз РФ хочет ввести из-за заморозков режим ЧС федерального значения
Министерство сельского хозяйства России собирается ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за ущерба урожаю, нанесенного заморозками. Об этом рассказала журналистам министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, передает ТАСС.
«Мы планируем сейчас [режим] ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — сказала глава Минсельхоза, пояснив, что конкретные сроки пока не определены.
Ранее профильное ведомство сообщило, что в мае этого года заморозки затронули посевы в 23 регионах, в восьми из них введен режим ЧС. Площадь посевов, где необходим пересев из-за холодов, Лут оценила примерно в 900 тыс. гектаров.
В ночь на вторник, 28 мая, в Татарстане еще возможны заморозки. Известно, что майские похолодания повредили в регионе ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тыс. гектаров.
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