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Синоптики Татарстана в очередной раз предупреждают о заморозках
В Татарстане две ночи подряд, 27 и 28 мая, опять будет происходить серьезное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В ночные часы понедельника и вторника местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.
Впрочем, в ночные часы 28-го числа заморозки возможны преимущественно в восточных и южных районах региона.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.
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