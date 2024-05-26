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Общество 26 мая 2024 12:50

Синоптики Татарстана в очередной раз предупреждают о заморозках

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Синоптики Татарстана в очередной раз предупреждают о заморозках
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане две ночи подряд, 27 и 28 мая, опять будет происходить серьезное понижение температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы понедельника и вторника местами по республике вероятны заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Впрочем, в ночные часы 28-го числа заморозки возможны преимущественно в восточных и южных районах региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстан придет жара, но затем в республике вновь вероятно сильное похолодание.

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #заморозки
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