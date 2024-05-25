Колонка садовода: будем ли в этом году с земляникой?

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Что нужно сделать прямо сейчас

Мы уже обсуждали то, как недавние майские заморозки повлияли на плодовые кустарники и деревья. Но не только они пострадали от непривычной для мая погоды. Большой урон длительные ночные низкие температуры нанесли всеми нами любимой землянике садовой. Таково ботаническое название ягоды, которую мы привыкли называть клубникой или викторией.

Если внимательно приглядеться сейчас к землянике, мы увидим, что цветок цветет, тычинки желтенькие, а вот центр цветка черный. И это самая большая беда, которая произошла с растением. Дело в том, что подверглось вымерзанию плодовое ложе, то, из чего потом появляется ягода. То есть цветы процветут, а урожая не будет. Может быть, на бутонах, которые еще не выдвинулись из сердцевины материнского растения, сохранятся живые плодовые образования - время покажет. Но с урожаем земляники в этом году будут большие проблемы.

Чтобы как-то помочь этому растению, сейчас нужно провести определенные процедуры. Во-первых, как и с плодовыми кустарниками и деревьями, нужно усилить его корневую систему. Для этого обязательно нужно обработать растения стимулятором корнеобразования. Сейчас наступит тепло, пойдут дожди, и чтобы растение нарастило корни и листья, нужно обязательно обработать его «Эпином», «Цирконом» или другим корнеобразователем.

После этого нужно непременно обработать почву: освободить ее от сорняков, старых листьев, взрыхлить небольшими вилочками землю вокруг растения, чтобы корневая система могла и нарастать, и дышать (но не вскапывать, так как корневая система у земляники поверхностная).

Обязательно нужно дать растению комплексную подкормку — для того, чтобы оно могло наращивать листовой аппарат. В садовых центрах сейчас много специализированных удобрений для садовой земляники. Они отличаются от обычных сбалансированным именно под землянику набором макро-и микросолей. Надо по инструкции либо развести удобрение, если водорастворимое, либо рассыпать на грядку и аккуратно заделать на поверхности почвы.

Мульчирование полезно во многих отношениях Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хорошо бы замульчировать грядки, это полезно во многих отношениях. Во-первых, это будет сохранять влагу, поверхность земли не будет пересыхать, соответственно, корни будут находиться во влажном состоянии. А во-вторых, это препятствует появлению сорняка, у вас будет меньше работы. Не будем забывать, что земляника достаточно трудоемкая культура, требующая постоянного внимания и ухода. Глубокое замульчирование на 5, а то и больше сантиметров облегчает ваш труд, уменьшает количество подходов к земляничной грядке.

Как подготовить урожай следующего года?

Что нужно сделать, чтобы получить урожай уже на будущий год?

Конечно, нужно держать грядку в чистом состоянии, своевременно поливать и если вы не размножаете землянику, а просто хотите получать ягоду, обязательно удалять усы. Это вегетативные образования, с помощью которых земляника садовая размножается. Как всякое растение, которому не дают размножаться вегетативно, оно закладывает генеративные почки, то есть будущий урожай. Поэтому надо своевременно удалять все усы. Чем больше вы сможете их удалить, тем больше в рожках будет заложено цветочных побегов и, соответственно, тем лучше будет будущий урожай.

Кроме того, сейчас надо обязательно подкормить землянику комплексом, в котором есть азот. А вот во второй половине лета, когда световой день будет уменьшаться (в это время как раз закладывается будущий урожай), желательно добавить в кормежку печную золу. Если вы когда-нибудь были на погорелье в лесу, то наверняка обратили внимание, что вдоль полян выгоревшего леса самая крупная и сладкая лесная земляника. Это наталкивает нас на мысль, как ухаживать за земляникой садовой.

Дело в том, что сильно жирная почва ей вредит. В такой почве у земляники нарастает жирующий листовой аппарат, растению не очень нужно закладывать будущий урожай, поэтому оно мало плодоносит, все уходит «в ботву», как говорят. Лучшие земли под землянику — легкие. Это супески, сдобренные небольшим количеством перегноя, которые надо подкармливать с помощью сбалансированных минеральных удобрений.

Жирная почва вредит землянике. В ней она мало плодоносит, все уходит «в ботву» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И еще земляника сильно страдает от болезней и вредителей. Их у нее достаточно много. Это и разные пятнистости — грибные заболевания, и серая гниль. Когда в момент плодоношения земляники лето бывает прохладным и влажным, урожай очень часто погибает от серой гнили. Мульчирование полезно и для этого тоже, оно будет предохранять ягоду от контакта с землей.

Основные вредители земляники — долгоносик малинно-земляничный и земляничный клещ, наносящий колоссальный ущерб. Как узнать, поражено ли ваше растение земляничным клещом? Очень просто: посмотрите внимательно на листья. Если они имеют специфический блестящий масляный вид, как будто облиты маслом, значит, земляничный клещ у вас в большом количестве.

Как бороться? Клещ земляничный не всем берется, для этого существуют специфические препараты — акарициды. Надо обрабатывать ими грядки несколько раз за сезон, чередуя препарат. Например «Клещегон» (или «Клещевит», у них одно и то же действующее вещество) чередовать с «Актелликом», или наоборот. Первую обработку надо проводить в начале вегетации, до распускания листьев, когда земляника страгивается в рост и земляничный клещ пробуждается, начинает активно размножаться и заселять новые территории. Вторую обработку надо сделать после сбора урожая.

Серьезный вред землянике наносит крестоцветная блоха. Она хоть и называется так, но в наших условиях это насекомое приспособилось вредить не только крестоцветным растениям, таким как редис, репа, капуста, но и всем остальным, в том числе розоцветным землянике и малине. Если их листики в мелкую дырочку, это означает, что поработала крестоцветная блоха. Очень действенным способом избавления от нее служит простая изоляция земляники от внешней среды. Необязательно использовать дужки, на которых натянут агрил, спанбонд или другой укрывной материал. Можно просто положить поверх грядок и растений легкий укрывной материал — 17-й, например (максимум 30-й).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом случае ваша земляника будет спасена и от крестоцветной блохи, и от долгоносика земляничного, также наносящего существенный урон. «Работа» последнего видна по поникшим цветочкам, которые отваливаются при прикосновении. В каждой такой ягодке, которая находится внутри бутона, отложено яйцо, из которого потом вылупится личинка и будет питаться неразвившейся ягодой. Потом она окуклится в земле и даст следующие поколения жучка.

Самое главное, не обрабатывать инсектицидами — от этого страдают пчелы. У нас и так большая проблема с их «поголовьем». Надо беречь пчел, это то насекомое, без которого урожая просто не будет. Так что желательно, если есть возможность, просто изолировать землянику от внешней среды. Всякие маленькие насекомые под этот укрывной материал залезть смогут, они опылят цветочки, и вы будете с ягодой.

Пробуйте новые сорта земляники!

Сейчас существует масса новых сортов. Многим известна так называемая нейтрально-дневная земляника, или, как ее еще называют, ремонтантная. Да, она немного отличается по вкусу от нашей обычной земляники кратного плодоношения. Но прелесть ее в том, что вы будете с ягодой практически все лето, хотя, может быть, и не в таком изобилии. Такая земляника начинает цвести и плодоносить вместе со всей остальной, быстро дает усы, усы прикореняются, и молодые розетки тут же цветут и дают урожай. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, не всем это нравится. Так что каждый подбирает сорта под себя.

Я бы посоветовала обратить внимание на сорта новейшей селекции. Это и отечественные новинки, такие как Берегиня, Дочь берегини. Я сама, например, очень люблю поздние сорта, когда вся земляника уже вроде бы отплодоносила, и тут появляется очень вкусная и крупная ягода — это такие сорта, как Кармен, Трубадур. Очень хороши итальянские сорта, неплохи голландские. И, конечно, очень вкусные и сбалансированные плоды у сорта Хуан. Если найдете в продаже, возьмите — не пожалеете.

Землянику можно вырастить не только с помощью приобретенных усов, но и с помощью семян. Сейчас предлагают достаточно много сортов и гибридов семян как ремонтантной земляники, так и обычной. Сложность только в одном. Дело в том, что земляника требует стратификации, поэтому если просто посеять ее в теплое время, можно не получить урожай. Поэтому надо сеять дома, так же как мы сеем рассаду. Хорошо сеять ее на снег, то есть емкость, в которую вы положили землю, сверху набить снегом и по этому снегу распределить семена. Потом дать в теплом помещении снегу растаять, заодно земля пропитается влагой талого снега. Земляничные семена попадут на поверхность земли, прикрывать их землей не надо, так как им нужен свет для прорастания. Затем нужно обязательно либо накрыть это стеклом, либо вдеть емкость с землей в полиэтиленовый пакетик. И семена начнут потихоньку всходить. Можно сделать по-другому — посеять, не заморачиваясь со снегом, и поместить эту емкость в холодильник дней на 10 или даже на две недели. Тогда тоже пройдет стратификация, и семена взойдут более дружно.

Фото: © «Агрызские вести»

Ну а потом распикировать молодые растения по отдельным емкостям, подрастить их, и вот у вас уже готовая рассада земляники. Можно будет увидеть, как выглядят новые гибриды и сорта. Может быть, даже получится что-то очень интересное и вы станете родоначальником нового сорта садовой земляники.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.