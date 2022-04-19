Минпросвещения: В школах РФ пока не планируется делать ЕГЭ по истории обязательным

Вносить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в перечень обязательных пока не планируется, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Хотя такие предложения были, передает РИА Новости.

По словам главы Минпросвещения, было принято решение проводить в школах проверочные работы по истории.

«Мы договорились, что история не входит в обязательный предмет, хотя были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории", - сказал он, выступая на первом историческом школьном форуме «Сила - в правде!» в Музее Победы.

Ранее Рособрнадзор сообщил о том, что графики проведения ЕГЭ в 2022 году не изменятся.

Напомним, в конце марта Минпросвещения РФ заявило, что нехватка бумаги в некоторых регионах не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с тем Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень, сославшись на пандемию коронавируса Covid-19.