Рособрнадзор не намерен менять график ЕГЭ

Единый государственный экзамен для учеников старших классов пройдет в 2022 году в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора в своем Telegram-канале.

«Проведение ЕГЭ будет полностью обеспечено всем необходимым, экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком», — подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В 2022 году ЕГЭ проходит в период с 21 марта по 2 июля. Основной период сдача Единого государственного экзамена, включая резервные дни, должен пройти 26 мая — 2 июля.

При этом на прошлой неделе Рособрнадзор провел в регионах России проверки и убедился, что там имеются «необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений».

Ранее, в конце марта, Минпросвещения РФ заявило, что нехватка бумаги в некоторых регионах не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с тем Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень, сославшись на пандемию коронавируса Covid-19.