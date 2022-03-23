Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы с весны на осень из-за Covid-19

Рособрнадзор перенес сроки проведения всероссийских проверочных работ из-за распространения Covid-19. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством РФ было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Министерство здравоохранения России допустило новую волну Covid-19 в марте и апреле.

«Всероссийские проверочные работы – мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры», – подчеркнул руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он уточнил, что ученики тех школ, которые уже провели всероссийские проверочные работы, не будут писать их повторно. Достаточно будет внести результаты в соответствующую систему.

Всероссийские проверочные работы, которые проводятся в компьютерной форме (иностранные языки в 7-м классе, история, биология, география, обществознание в 5–8-х классах), также переносятся на осень.

Новое расписание будет сформировано до 5 сентября.