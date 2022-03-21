Минпросвещения: Нехватка бумаги в некоторых регионах не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ

Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ. Экзамены планируется провести в установленные сроки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

«ОГЭ и ЕГЭ пройдут вовремя. Как сообщили наши источники в Минпросвещения и Рособрнадзоре, вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен», – говорится в сообщении.

В этом году ОГЭ пройдет с 21 апреля по 2 июля, а ЕГЭ – с 21 марта по 2 июля.

Сегодня начался досрочный период ЕГЭ, который продлится до 15 апреля. В Татарстане сдавать единый госэкзамен по 14 предметам в досрочный период планирует 391 выпускник, о чем сообщал «Татар-информ».