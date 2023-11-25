Минпромторг РТ поручил районам провести адресную работу с льготниками по газификации

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко попросил глав районов провести адресную работу с льготниками, претендующими на субсидию при проведении газа. С докладом на эту тему министр выступил на совещании в Доме Правительства, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин.

Докладчик отметил, что на субсидии нуждающимся гражданам в 2023 году выделено более 261 млн рублей, однако пока за ней обратились только 763 жителя республики. Субсидии на 70 млн рублей получили 719 заявителей.

«В связи с этим министр попросил глав районов организовать адресную работу с потенциальными получателями услуги», — передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что по поручению Президента РФ Владимира Путина субсидия на проведение газа к дому в 2023 году вырастет с 80 тыс. до 100 тыс. рублей.