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Минпромторг РТ поручил районам провести адресную работу с льготниками по газификации
Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко попросил глав районов провести адресную работу с льготниками, претендующими на субсидию при проведении газа. С докладом на эту тему министр выступил на совещании в Доме Правительства, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин.
Докладчик отметил, что на субсидии нуждающимся гражданам в 2023 году выделено более 261 млн рублей, однако пока за ней обратились только 763 жителя республики. Субсидии на 70 млн рублей получили 719 заявителей.
«В связи с этим министр попросил глав районов организовать адресную работу с потенциальными получателями услуги», — передает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что по поручению Президента РФ Владимира Путина субсидия на проведение газа к дому в 2023 году вырастет с 80 тыс. до 100 тыс. рублей.
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