Еще две категории россиян получат льготы по программе газификации

В программу социальной помощи по газификации регионам необходимо включить две новые категории. Это участники спецоперации и их семьи, а также инвалиды первой категории, воспитывающие детей-инвалидов. Об этом на 30-м заседании федерального штаба по газификации заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«С 2022 года из льготных категорий граждан заявки на компенсацию затрат на газификацию в размере не менее 100 тыс. рублей подали около 52 тыс. человек. На начало ноября меры соцподдержки получили около 25 тыс. граждан на общую сумму более 2 млрд рублей», — напомнил зампред Правительства России.

Он напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина программа социальной газификации стала бессрочной. За год удалось значительно увеличить темпы ее реализации. К настоящему моменту россияне подали почти 1,9 млн заявок, заключено около 1,4 млн договоров на предоставлении услуги. Таким образом, документы подписаны порядка по 95% заявок.

Новак обратил внимание участников заседания на работу с отклоненными заявками — 406 тыс. Необходимо активизировать работу региональных штабов, чтобы помочь гражданам с оформлением документов.