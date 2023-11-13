Правительство упростило получение льготы по социальной газификации

Льготникам упростили получение государственной поддержки на социальную газификацию. Теперь они смогут включать полную сумму субсидии в первый платеж за подключение дома к сетям. Об этом сообщает Правительство.

Ранее граждане могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ. Таким образом, выплату приходилось дробить на две части. При этом для получения остатка средств на второй платеж им приходилось повторно обращаться в региональные органы власти. К примеру, если стоимость работ составляла 150 тыс. рублей, гражданин мог использовать на первый платеж только 75 тыс. из субсидии.

Благодаря изменениям по договору процентное соотношение может быть изменено.

«Эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения Президента по социальной газификации в полном объеме», — уверен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, только в этом году сумма выплаченных субсидий льготникам превысила 1,5 млрд рублей. Ожидается, что на них будет оформлено 18 тыс. договоров на социальную газификацию.

Работа проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря социальной газификации у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ и к домам.