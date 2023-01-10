Субсидия на проведение газа к дому в 2023 году вырастет до 100 тыс. рублей

В этом году субсидия льготникам Татарстана на проведение газа внутри участка, покупку и установку газового оборудования вырастет до 100 тыс. рублей, сообщил гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. Официально это произойдет в начале марта этого года, когда будет готов соответствующий документ, который узаконит увеличение суммы субсидии.

«Руководство республики, понимая, что есть категории граждан, которым проблематично будет провести газ внутри участка, утвердило единоразовую субсидию до 80 тысяч рублей для льготных слоев населения. При этом есть поручение Президента России Владимира Путина об увеличении этой суммы до 100 тысяч рублей», – рассказал Гусманов.

На получение поддержки могут рассчитывать: Ветераны Великой Отечественной войны, семьи с тремя или более детьми возрастом до 18-ти лет, инвалиды первой и второй группы, семьи имеющие ребенка инвалида, семьи со среднедушевым доходом менее 10-ти тыс. рублей и среднедушевым доходом менее 19-ти тыс. рублей.

Полная стоимость всех работ по проведению газа и покупке, а также установке оборудования находится на уровне 120 тыс. рублей, добавил Усманов.

Напомним, для получения субсидии нужно отправить заявление в органы социальной защиты по месту жительства после выполнения всех работ по проведению газа, покупке и установке оборудования. При этом сумма субсидии не может быть больше потраченных средств.